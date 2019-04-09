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Меган Маркл порушила черговий королівський протокол

STYLERЖиття    09.04.2019 - 21:37
Меган Маркл порушила черговий королівський протокол
Меган Маркл (outfits.design)

Меган Маркл пішла проти традицій на пологах

Меган Маркл, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, знову вирішила порушити традиції королівської сім'ї. В цей раз герцогиня Сассекська зажадала замінити їй всю команду королівських акушерів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл раптово відмовилася від команди королівських акушерів і зажадала замінити всіх лікарів, які будуть нею займатися під час пологів. Крім того, вона образила медиків, назвавши їх "чоловіками в костюмах".

Для того, щоб негайно набрати нову команду професіоналів, доведеться витратити кілька десятків тисяч доларів, що може спричинити за собою звинувачення в марнотратстві.

Однак Меган Маркл непохитна – вона не хоче, щоб пологи у неї приймали лікарі-чоловіки.

Меган Маркл порушила черговий королівський протокол

Меган Маркл зажадала замінити їй команду лікарів-акушерів (Колаж РБК-Україна)

"Меган сказала, що не хоче, щоб чоловіки в костюмах були присутні на пологах. Вона була непохитна у своєму рішенні бачити на пологах лікарів, яких вона обере сама. Це дещо спантеличило деяких з нас", - повідомило виданню джерело королівського палацу.

Королівські акушери приймали пологи у членів королівської сім'ї раніше, тому вимога Меган Маркл образила їх.

Проте за протоколом, позбутися від королівських лікарів герцогиня Сассекська не зможе. І якщо самі пологи у неї буде приймати команда лікарів-жінок, то деякі з акушерів-чоловіків все одно залишаться чергувати поблизу на випадок, якщо під час народження дитини щось піде не так.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл могла серйозно нашкодити здоров'ю свого майбутнього малюка.

А також розповідали про те, що у герцогині Сассекської знайшли серйозні відхилення у стані здоров'я.

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