По стопах королеви: стало відомо, де буде народжувати Меган Маркл

Колаж РБК-Україна

Меган Маркл відмовилася від послуг королівських хірургів-гінекологів

Меган Маркл планує наприкінці цього місяця народжувати первістка в своєму будинку, який розташований на території Віндзорського замку. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

37-річна герцогиня Сассекська не збирається лягати в лікарню, щоб не відчувати себе "золотою рибкою в акваріумі". При цьому Меган хоче піти по стопах королеви Єлизавети II, яка народила всіх своїх чотирьох дітей у Букінгемському палаці або Кларенс-хаусі.

При цьому джерела підкреслили, що Гаррі і Меган не виключають можливість пологів у лікарні, оскільки жінки, які народжують дитину старше 35 років, схильні до підвищеного ризику передчасних пологів або необхідності епідуральної анестезії, або кесаревого розтину.

Але одна подруга Меган Маркл заявила, що герцогиня, яка все ще щодня практикує йогу, перебуває у відмінному стані і в доброму здоров'ї, тому не бачить причин, за яких вона не могла б народжувати вдома.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джерело зазначило, що Меган дуже хоче народжувати дитину вдома, але, очевидно, що все буде залежати від того, як підуть справи далі.

Минулого тижня з'ясувалося, що пара також дала зрозуміти, що вони хочуть відмовитися від допомоги лікарів королеви, хірургів-гінекологів Алана Фартінга і Гая Торпа-Бістона, які вважаються одними з кращих у своїй справі.

"Коли справа доходить до пологів, кожна жінка повинна вирішити, що краще для неї, а що краще для її дитини. Буде задіяна команда королеви, але ще не вирішено, скільки буде людей", - сказав один з лікарів.

В Англії на домашні пологи припадає лише близько 2,3% - один випадок на 40 пологів, і зазвичай їх очолює місцева акушерка. Акушерку можна залучити з Національної служби охорони здоров'я Англії, але також можна найняти незалежну акушерку за ціною від 2000 до 5000 фунтів стерлінгів.

Меган, однак, повинна була врахувати те, що у жінок, які народжують вперше, домашні пологи трохи збільшують ризик серйозних проблем для дитини - з п'яти на 1000 при народженні в лікарні, і до дев'яти на 1000 при народженні на дому.

Нагадаємо, що у Меган Маркл знайшли відхилення, які можуть нашкодити майбутньому маляті.

Раніше повідомлялося про те, що краща подруга Меган Маркл назвала стать її майбутньої дитини.