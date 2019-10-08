Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення у 2020

Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

На перепис населення витратять 3,4 мільярда гривень

Видатки на проведення запланованого в 2020 році загальнонаціонального перепису населення складуть 3,4 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Також уряд планує виділити 10,6 млн гривень на інші статистичні дослідження. Зокрема, до 2020 року планують продовжити обстеження умов життя домогосподарств.

"Для того, щоб мотивувати домогосподарства до участі у цьому обстеженні, кожне із них отримує щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя - ці видатки у 2020 р. додатково коштуватимуть бюджету 7,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет оцінив перепис населення в наступному році у 5 мільярдів гривень. Він вважав за доцільне зробити електронний перепис населення і використовувати для цього смартфони.

Зазначимо, перепис населення за 28 років незалежності України проводили лише один раз - у 2001 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що так звані Луганська і Донецька "народні республіки" почали "перепис населення". У самопроголошених республіках" планується поквартирний обхід населення