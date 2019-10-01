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На окупованому Донбасі почався "перепис населення"

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:47
На окупованому Донбасі почався "перепис населення"
Ілюстративне фото (dan-news.info)

У самопроголошених "республіках" планується поквартирний обхід населення

Так звані Луганська та Донецька "народні республіки" розпочали "перепис населення". Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Як зазначається, це перший так званий "перепис населення" в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Постанову про "перепис" прийняли місцеві адміністрації.

Передбачається, що у "республіках" планується поквартирний обхід населення, який проводитиметься з 1 по 14 жовтня. Окрім, цього, працюватимуть стаціонарні пункти "перепису". Всього в "ДНР" їх буде 538, з них – 153 в Донецьку.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в українському уряді вважають доцільним зробити електронний перепис населення. Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет озвучив ймовірну вартість здійснення перепису населення згідно з проектом Державної служби статистики. За його словами, бюджет перепису складає 5 мільярдів гривень.

Окрім цього, як повідомлялося, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України планує провести пробний перепис населення у двох районах Києва – Оболонському та Бородянському.

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