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Перепади температур до 20 градусів: синоптики назвали дату аномальної погоди

STYLERЖиття    05.04.2020 - 08:03
Перепади температур до 20 градусів: синоптики назвали дату аномальної погоди
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про сильні перепади температур

Погода в Україні 5 квітня буде теплою протягом дня і з заморозками в нічний час. Перепади температур досягнуть 20 градусів. Найтепліше в неділю буде в Закарпатській області, де синоптики прогнозують до +17 градусів. При цьому в деяких західних областях вночі температура опуститься до -3 градусів.

Згідно з оновленим прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, 5 квітня очікується похолодання в середньому на 1-3 градуси у порівнянні з суботою. У деяких областях навпаки стане тепліше, але незначно. Так, у західних, центральних, північних і східних областях – до +9... +13 градусів. Виняток становитимуть температурні показники у Закарпатській та Дніпропетровській областях, де термометри покажуть до +13... +17 градусів. У південних областях - +12... +16 градусів.

При цьому в нічний час в Україні в більшості регіонів, за виключенням приморських областей, очікується похолодання до +1... -3 градусів.

Перепади температур до 20 градусів: синоптики назвали дату аномальної погоди

Погода в Україні 5 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

За даними синоптика Наталки Діденко, в Україну йде антициклон Keywan. За її прогнозом на півдні країни очікуються сильні пориви вітру.

"Антициклон Keywan зручно і надовго всівся у європейське крісло.
Суха погода, сонце - така синоптична ситуація затягнеться надовго.
Включно з Україною. Лише циклон Ranidia нажене сильні вітри та зачепить дощами Ірландію з Португалією, а ще один циклон зумовить дощі на Балканах та на заході Туреччини. У нас, в Україні, жодного натяку на дощі - скрізь завтра сонце. Вітер буде свіжим, рвучким, на Півдні ще й сильним", - додала синоптик.

Перепади температур до 20 градусів: синоптики назвали дату аномальної погоди

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

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