Вдень +21, а вночі +11: в Україну увірветься різке похолодання

Погода в Україні скоро кардинально зміниться. В країну вже зайшли атмосферні фронти північного циклону Christoph, і тенденція з похолоданням і грозами продовжиться. Вже в середині тижня температура в +21 градус добереться до півдня, а на заході вночі буде до +11.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте нижче в матеріалі Styler.

"20 липня в Україні, крім південно-східної частини, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, у центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

Температура у вівторок буде дуже контрастною. Якщо на заході +21+25 вдень і +14+18 вночі, то на півдні і сході +32+36 вдень і +20+23 вночі. На інших територіях +25+29 вдень і +16+20 в нічний час.

Скрін: Погода в Україні 20 липня (meteo.gov.ua)

21 липня прохолодне повітря добереться до центральних і північних областей, трохи знизяться градуси і на півдні. У цей день буде в основному +21+24, але на півдні все ще жарко - від +26 до +34. Прохолодніше стане і в нічний час.

Дощі і грози в цей день очікуються по всій країні, а в центрі і на півночі - сильні опади.

Скрін: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)

У четвер, 22 липня, температура знизиться і на південному сході. У цей день по країні +21+25 градусів, на півдні +24+27. Вночі на заході +11+13, а на решті території +13+19 у нічний час.

Найбільша ймовірність опадів у цей день - на сході та південному сході, можливі грози також у західних областях.

Скрін: Погода в Україні 22 липня (meteo.gov.ua)

23-24 липня, опади відступлять, хіба що місцями на заході ймовірні дощі, а температура трохи підвищиться - до +22+27 градусів.

Скрін: Погода в Україні 23-24 липня (meteo.gov.ua)