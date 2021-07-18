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Суворі морози і снігові бурани: з'явився прогноз на зиму 2021-2022 в Україні

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Неділя 18 липня 2021 11:15
Суворі морози і снігові бурани: з'явився прогноз на зиму 2021-2022 в Україні Фото: Прогноз погоди на зиму в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні взимку буде з сильними порозами на початку і в кінці, а в лютому нас чекає багато снігу, можливі навіть бурани. Такий суворий прогноз на зиму 2021-2022 дав народний синоптик Леонід Горбань.

Про це пише Сьогодні.

Синоптик каже, що докладні розрахунки можливі тільки за кілька місяців, але в загальних рисах - майбутня зима буде холодною.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами", - прогнозує Горбань.

Січень, на його думку, почнеться з потепління. Але до Старого Нового року (14 січня) прийдуть морози, які затримаються до Хрещення, 19-го числа. Потім прийде потепління.

Далі нас чекає суворий лютий.

"Особливо сильні морози - у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", - говорить синоптик.

Що буде восени 2020

Леонід Горбань вважає, що перша третина вересня буде теплою, а потім похолодає, але ближче до кінця буде вересневе "бабине літо".

Жовтень буде холодним і сухим, але з тривалим бабиним літом, а в кінці місяця очікуються сильні дощі і навіть нічні морози. Холодно буде і в листопаді. Крім того синоптик прогнозує ранній сніг.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, у кого вона проявляється, і як можна подолати нездорову реакцію організму на перепади погоди.

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