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Різдво 25 грудня: Єпіфаній зробив важливу заяву

STYLERЖиття    22.11.2019 - 12:46
Різдво 25 грудня: Єпіфаній зробив важливу заяву
Єпіфаній зробив важливу заяву (фото: РБК-Україна)

Єпіфаній повідомив, що можна святкувати Різдво за григоріанським календарем

Українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Про це повідомив Митрополит київський і всієї України Єпіфаній в інтерв'ю телеканалу Zik. За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня.

"Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ ", - сказав Епіфаній.

Якщо більшість християн в Україні почнуть відзначати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде говорити про зміни в церкві.

Різдво 25 грудня: Єпіфаній зробив важливу заявуЕпіфаній розповів про Різдво (фото: РБК-Україна)

"Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", - сказав голова ПЦУ.

Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.

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