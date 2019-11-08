Пристайко та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО

Фото: зустріч Вадима Пристайка з митрополитом Епіфанієм (mfa.gov.ua)

Пристайко розповів про доведення до міжнародної спільноти фактів порушень релігійних прав

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у четвер, 7 листопада, провів першу зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зазначається, що обговорювали ситуацію з порушеннями прав вірян Православної Церкви України на окупованих територіях України - на Донбасі та в Криму.

Пристайко поінформував про заходи МЗС щодо захисту свободи віросповідань та доведення до міжнародної спільноти кричущих фактів порушень прав людини у релігійній сфері на окупованих територіях.

"У цьому контексті Блаженнійший Епіфаній розповів міністру про зустрічі у ході свого нещодавнього візиту до США, зокрема, з Державним секретарем США Майклом Помпео. Митрополит Київський і всієї України поінформував про налагодження церковного спілкування з іноземними православними церквами", - йдеться в повідомленні.

Раніше митрополит Епіфаній заявляв, що на окупованих територіх України відбуваються переслідування і гоніння щодо ПЦУ.

РБК-Україна писало, що Епіфаній та держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі у жовтні поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму, а також на контрольованій Росією території Донбасу.