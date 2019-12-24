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Перенесення Різдва скасовується: в ПЦУ зробили заяву

STYLERЖиття    24.12.2019 - 10:37
Перенесення Різдва скасовується: в ПЦУ зробили заяву
Різдво в Україні (Фото: pixabay.com/Free-Photos)

Різдво в Україні в церковному календарі залишається на сталій даті

Різдво в Україні не стануть переносити на 25 грудня з 7 січня, щоб не збентежити православних віруючих. У ПЦУ заявили про значні ризики від поспішної календарної реформи.

Як зазначив спікер автокефальної помісної православної церкви в Україні, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook, перенесення дати святкування Різдва здатне розділити суспільство і "законсервувати" в УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні) мільйони вірян.

Крім того, в українське православ'я через перехід з Григоріанського на Юліанський календар буде внесено "сум'яття на десятиліття вперед".

Священнослужитель додав, що навіть пропозиції про "подвоєння святкування" і лобіювання ініціативи здатні принести шкоду для Церкви.

Перенесення Різдва скасовується: в ПЦУ зробили заяву

Перенесення Різдва в Україні - Євстратій Зоря зробив заяву (Фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що нещодавно предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній допускав можливість перенесення дати свята на 25 грудня (як у католиків) за умови підтримки суспільством зміни церковного календаря.

Пізніше митрополит зробив висновок, що паства до такої реформи ще не готова.

Предстоятель ПЦУ тоді додав, що священики можуть вести просвітницьку роботу в цьому напрямку і "провести пояснення, чому це не принципово - 7 або 25".

Справа в тому, що реформа церковного календаря передбачає не тільки перенесення Різдвяного свята, але і всіх інших. Наприклад, відзначати Покров Пресвятої Богородиці не 14, а 1 жовтня, і так далі.

Вперше в храмі ПЦУ проведуть різдвяні богослужіння в різні дати

Між тим, на Волині у храмі ПЦУ вирішили в цьому році провести два святкових різдвяних богослужіння в різні дати: 25 грудня (як у віруючих західного обряду) і 7 січня (у православних). Таке рішення прийнято священиками на прохання прихожан Свято-Троїцького кафедрального собору.

За словами керівника єпархії владики Михаїла, це стане своєрідною "декомунізацією" у Церкві та рухом до європейських традицій, передає ВВС.

Ще в листопаді тисячі віруючих - парафіян храму - написали відкритий лист із відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

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