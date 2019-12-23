ПЦУ назвала ризики поспішного перенесення Різдва

Фото: Євстратій Зоря (РБК-Україна)

За словами Євстратія Зорі, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні

Заступник голови управління Православної церкви України з зовнішніх зв'язків Євстратій Зоря заявив, що перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійні громади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євстратія Зорі в Facebook.

Таким чином, він прокоментував суперечки з питання про перенесення дати святкування Різдва та можливий перехід ПЦУ на новоюліанський календар.

"Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні спроби зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно законсервують в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесе сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед", - заявив він.

Також він зазначив, що ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.

Зазначимо, що з 2017 року в Україні Різдво святкують двічі - 25 грудня та 7 січня.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що ПЦУ перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готове. При цьому він додав, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.