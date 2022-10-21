Как изменятся даты всех праздников, когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря
Споры о том, когда же праздновать Рождество в Украине 25 декабря или 7 января пылают уже очень давно. В Европе и других странах уже давно этот праздник отмечается 25 декабря, а в Украине и России 7 января. Священный синод ПЦУ 18 октября 2022 года разрешил отмечать Рождество 25 декабря - если того желают прихожане. В церквях ПЦУ будут проводить праздничные богослужения, и участники богослужений будут освобождаться от ограничений поста.
В материале Styler читайте, как изменятся даты праздников, если Рождество будем отмечать 25 декабря.
Интересно, что в 2021 году четверть украинцев (26%) поддержало идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Вместе с тем, 58% респондентов были против такой идеи, 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% - не смогли ответить.
Что изменится с новым календарем
Если Рождество отметим 25 декабря, то праздники сдвинутся в датах и будут выглядеть так:
- Щедрый вечер (Маланки) будет 31 декабря вместо 13 января
- Василия будет 1 января вместо 14 января
- Крещение будет 6 января вместо 19 января
- Вербная неделя пройдет так же, так как привязана к Пасхе
- Благовещение будет 25 марта вместо 7 апреля
- Пасха останется на такой же дате
- Юрия будет 23 апреля вместо 6 мая
- Зеленые праздники не меняются
- Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля
- Петра и Павла будет 29 июня вместо 12 июля
- Ильи будет 20 июля вместо 2 августа
- Маковея будет 1 августа вместо 14 августа
- Преображение будет 6 августа вместо 19 августа
- Первая Пречистая будет 15 августа вместо 28 августа
- Вторая Пречистая будет 8 сентября вместо 21 сентября
- Покрова будет 1 октября вместо 15 октября
- Андрея будет 30 ноября вместо 13 декабря
- Николая будет 6 декабря вместо 19 декабря
Кстати, ранее мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.
А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.