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Как изменятся даты всех праздников, когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря

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Пятница 21 октября 2022 14:20
Как изменятся даты всех праздников, когда Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря Как изменятся даты праздников при праздновании Рождества 25 декабря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Споры о том, когда же праздновать Рождество в Украине 25 декабря или 7 января пылают уже очень давно. В Европе и других странах уже давно этот праздник отмечается 25 декабря, а в Украине и России 7 января. Священный синод ПЦУ 18 октября 2022 года разрешил отмечать Рождество 25 декабря - если того желают прихожане. В церквях ПЦУ будут проводить праздничные богослужения, и участники богослужений будут освобождаться от ограничений поста.

В материале Styler читайте, как изменятся даты праздников, если Рождество будем отмечать 25 декабря.

Интересно, что в 2021 году четверть украинцев (26%) поддержало идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Вместе с тем, 58% респондентов были против такой идеи, 15% отметили, что им безразличен этот вопрос и 1% - не смогли ответить.

Что изменится с новым календарем

Если Рождество отметим 25 декабря, то праздники сдвинутся в датах и будут выглядеть так:

  • Щедрый вечер (Маланки) будет 31 декабря вместо 13 января
  • Василия будет 1 января вместо 14 января
  • Крещение будет 6 января вместо 19 января
  • Вербная неделя пройдет так же, так как привязана к Пасхе
  • Благовещение будет 25 марта вместо 7 апреля
  • Пасха останется на такой же дате
  • Юрия будет 23 апреля вместо 6 мая
  • Зеленые праздники не меняются
  • Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля
  • Петра и Павла будет 29 июня вместо 12 июля
  • Ильи будет 20 июля вместо 2 августа
  • Маковея будет 1 августа вместо 14 августа
  • Преображение будет 6 августа вместо 19 августа
  • Первая Пречистая будет 15 августа вместо 28 августа
  • Вторая Пречистая будет 8 сентября вместо 21 сентября
  • Покрова будет 1 октября вместо 15 октября
  • Андрея будет 30 ноября вместо 13 декабря
  • Николая будет 6 декабря вместо 19 декабря

Кстати, ранее мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.

А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.

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