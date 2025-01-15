Победительница "Холостяка" покидает Лос-Анджелес из-за пожара: "Дом очень пострадал"

Несколько дней она с дочками провела в эвакуации - они находились у друзей в другом районе, а затем вернулась в роскошный дом. Как известно, Шульгина живет с гражданским мужем, которого называет Супермен.

Сегодня она вышла в Stories и сообщила, что приняла решение увезти детей из Лос-Анджелеса, так как воздух все еще остается загрязненным.

"Мы приняли решение улететь с детьми. Супермен остается в Лос-Анджелесе. Мы улетаем, чтобы этим не дышать. Самое главное сейчас - здоровье моих детей. Наш папа организовал нам поездку и останется решать вопросы с домом", - отметила Александра.

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Также она рассказала, что ее дом не сгорел, однако очень сильно пострадал.

"Чистят дом с утра до ночи. Все вещи в химчистке, меняют фильтры, кондиционеры. Дом хоть и не сгорел, но очень пострадал. И страховая это не покрывает", - отметила Шульгина.

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Также она показала, что в ее районе и рядом стоит военная техника, солдаты и полиция.

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Что известно о пожарах в Калифорнии

Лесные пожары в Калифорнии начались во вторник, 7 января, и стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Только в городе огонь уничтожил не менее двух тысяч зданий.

Больше всего от пожаров пострадал престижный район Пасифик Палисейдс, где расположены особняки многих голливудских звезд. Огонь быстро охватил большие территории, уничтожая дома и нанося значительный ущерб. Ситуация усугубляется сильным ветром, который разносит пламя на новые территории. Кроме Пасифик Палисейдс, огонь также задел районы Бель-Эйр, Малибу и Калабасас, известные своими роскошными виллами.

Кто такая Александра Шульгина

Шульгиной 37 лет.

Она победительница реалити-шоу "Холостяк-1" (2011) с Максом Чмерковским. Девушке не удалось построить отношения с танцором после проекта, и вскоре пара рассталась.

Около 5 лет назад Шульгина переехала в США и начала там строить свою жизнь с нуля.

Сейчас она находится в гражданском браке с мужчиной, имя которого не разглашает, а называет Суперменом. У них есть двое маленьких дочерей: Анджелина и Аспен.

В своем блоге она рассказывает про медитации и трансформации, а также является коучем.

Александра Шульгина с дочками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)