Победительница "Холостяка" высказалась о Яне Соломко, которая прославляла оккупантов, а затем "переобулась"

Победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина рассказала, почему, по ее мнению, певица Яна Соломко, которая была ее соперницей в романтическом реалити, сначала прославляла оккупантов, а сейчас резко "переобулась". Так, блогерша считает, что предательница сейчас всячески пытается вернуть украинскую аудиторию.

Александра Шульгина - о Яне Соломко

По словам блогерши, в последний раз они с Соломко общались полтора года назад. Тогда предательница ей рассказала, что мечтает переехать в Америку.

"Раньше мы с ней время от времени переписывались, это было около полутора лет назад. Она говорила, что у нее есть мечта - жить в Америке и переехать в Майами. Я говорила, что посоветую ей адвоката, что всегда помогу... Это интересная тема: два дня назад я смотрела Stories своей знакомой с Майами, Яна была у тех Stories... Они были в ресторане, а потом все были со своими мужчинами, пели в караоке... Ну, как я могу к этому относиться? , что там действительно происходит. Но, так понимаю, ее муж из РФ, и они переехали", - говорит Шульгина.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Так, победительница "Холостяка" предположила, что путинистке могли предложить деньги взамен на ее поддержку окупантов.

"Наверное, ей заплатили деньги, чтобы она там поддерживала. А потом не сложилось. Она поняла, что ее мечтой всегда была Америка, переехала сюда. И сейчас пытается вернуть украинскую аудиторию", - сказала Александра.

Лайф-коуч также поделилась, что ей было бы интересно узнать у предательницы, почему именно она перешла на сторону зла.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

"Да мы никогда не общались, не были подругами! Мне очень интересно, почему люди так или иначе поступают. Я бы у нее спросила: "Яна, слушай, а чего так? Ты чувствуешь какую-то вину за то, что ты такое совершила?", - отметила блогер.

Если бы Соломко ответила, что ей не стыдно за то, что она сделала, то Александра бы с ней не общалась. А если бы наоборот - признала свою вину и просила прощения - блогерша бы посоветовала ей психолога.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Соломко высказалась против российской агрессии.

Впоследствии она выпустила песню, посвященную поддержке оккупантов.

А в сентябре стало известно, что артистка уехала в США, где цинично перешла на украинский язык.