Переможниця "Холостяка" висловилася про Яну Соломко, яка прославляла окупантів, а потім "перевзулася"

Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна розповіла, чому, на її думку, співачка Яна Соломко, яка була її суперницею у романтичному реаліті, спочатку прославляла окупантів, а зараз різко "перевзулася". Так, блогерка вважає, що зрадниця зараз усіляко намагається повернути українську аудиторію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Олександри для YouTube-канала "Слава+".

Олександра Шульгіна - про Яну Соломко

За словами блогерки, востаннє вони з Соломко спілкувались півтора роки тому. Тоді зрадниця їй розповіла, що мріє переїхати в Америку.

"Раніше ми з нею час від часу переписувалися, це було десь півтора року тому. Вона казала, що в неї є мрія - жити в Америці та переїхати до Маямі. Я казала, що пораджу їй адвоката, що завжди допоможу... Це цікава тема: два дні тому я дивилася Stories своєї знайомої з Маямі, Яна була у тих Stories. Вони були в ресторані, а потім усі були зі своїми чоловіками, співали у караоке... Ну, як я можу до цього ставитися? Я не знаю, що там насправді відбувається. Але, так розумію, її чоловік з РФ, і вони переїхали", - говорить Шульгіна.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Так, переможниця "Холостяка" припустила, що путіністці могли запропонувати гроші взамін на її підтримку окупантів.

"Певно, що їй заплатили гроші, щоб вона там підтримувала. А потім не склалося. Вона зрозуміла, що її мрією завжди була Америка, переїхала сюди. І зараз намагається повернути українську аудиторію", - сказала Олександра.

Лайф-коуч також поділилася, що їй було б цікаво дізнатись у зрадниці, чому саме вона перейшла на бік зла.

Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

"Та ми ніколи не спілкувалися, не були подругами! Мені дуже цікаво, чому люди так чи інакше вчиняють. Я б у неї спитала: "Яно, слухай, а чого так? Ти відчуваєш якусь провину за те, що ти таке зробила?", - зазначила блогерка.

Якщо б Соломко відповіла, що їй не соромно за те, що вона зробила, то Олександра з нею б не спілкувалася. А якби навпаки - визнала свою провину і просила вибачення - блогерка б порадила їй психолога.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Соломко висловилася проти російської агресії.

Згодом вона випустила пісну, присвячену підтримці окупантів.

А у вересні стало відомо, що артистка виїхала у США, де цинічно перейшла на українську.