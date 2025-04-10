"Не почувствовала вину": Мартыновская ответила на упреки Литвиновой из-за "МастерШеф"

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская впервые отреагировала на скандальное интервью Татьяны Литвиновой, которое вышло месяц назад на канале Алины Доротюк. Мартыновская рассказала свою версию событий и призналась, что ей больно терять отношения с кумой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину в YouTube.

Демин отметил, что экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова в интервью Доротюк, призналась, что держит обиду за то, что Мартыновская заняла ее место в проекте и не сказала ей об этом.

Ольга не стала скрывать, что многие ей присылали это интервью. Это сделала даже сама Доротюк, возможно, чтобы они помирились.

"Мне искренне жаль, что никакие отношения, даже классные отношения, они не вечные, они уязвимы. Я точно со своей стороны не считаю ту ситуацию, которая сложилась, что я стала судьей, уже после Лизы (Глинской - ред.), предательством. Я не скрывала этого", - подчеркнула Мартыновская.



Ольга Мартыновская - судья "МастерШеф" (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Она отметила, что говорила Татьяне Литвиновой, что она проходила кастинг на "МастерШеф" в качестве судьи.

"Ты знаешь, если сейчас копать, воссоздать четко хронологию, что и когда было сказано. До того как прийти на площадку в качестве судьи, я сказала, что я проходила кастинг, меня приглашали. И вот меня утвердили," - отметила она.

Далее Мартыновская рассказала, что это было на озере Комо, где она праздновала свой день рождения.

"Она искренне меня благословила и сказала: "Так вот, девочка, иди и попробуй". И работая там (на "МастерШеф" - ред.) первый сезон, я жила у нее дома", - подчеркнула Мартыновская.

В то же время она отметила, что Литвинову никто и никогда не обижал, в частности, на "МастерШеф".



Ольга Мартыновская (скриншот видео)

"Я считаю, что случилось какое-то недоразумение. Или обида. Возможно, была допущена ошибка с моей стороны и я даже не знаю, как нужно было правильно поступить в данном случая", - прокомментировала она.

На вопрос Демина, позвонила ли Мартыновская Татьяне Литвиновой после выхода скандального интервью у Доротюк, она ответила, что нет.

"Я не почувствовала вины, чтобы звонить", - честно ответила Ольга.

В то же время Мартыновской жаль, что она может потерять такую дружбу.

"Мне искренне жаль и больно потерять эти отношения. Я очень уважаю Таню и люблю. Я очень благодарна за все, что она сделала", - подчеркнула судья "МастерШеф"

"Я не прекращала это общение. Честно. Я до последнего приглашала на дни рождения Веры, на свой день рождения. Не получая ответа, я понимала, что что-то идет не так. Спрашивая: "Что не так?" - "Все ок". Я думаю нужно еще время, чтобы прийти к этому общему желанию прояснить ситуацию", - рассказала она.

В то же время Ольга Мартыновская отметила, что это какое-то "придуманное недоразумение", и она может позвонить первой.

"У меня нет принципиальности, что я не буду звонить первой. Возможно, Таня не могла выразить эту обиду с самого начала и только со временем смогла это сказать, и не мне, а публично", - подчеркнула Мартыновская.

На вопрос Демина, позвонит ли она Литвиновой после этого интервью, она ответила, что да.

"Я знаю, что придет этот момент и я сделаю этот шаг, так как она дорога мне как человек. Она действительно много для меня сделала, она крестила мою Веруню и давала огромное количество советов", - подытожила кулинар.

Конфликт Литвиновой и Мартыновской

В интервью Алине Доротюк экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала, что не общается со своей кумой Ольгой Мартыновской. Дело в том, что после того, как Литвинову "выжили" из "МастерШефа", подруга ее не поддержала.

В то же время Татьяна отметила, что у нее с Ольгой не было конфликта, который мог бы стать причиной для прекращения общения.

В этом же интервью Литвинова отметила, что ее якобы обижали на "МастерШеф", в том числе Эктор Хименес-Браво. А Мартыновская никак не отреагировала на это.