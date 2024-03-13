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Перелили 4 литра крови. Медики поразили историей воина, которого чудом удалось спасти

Среда 13 марта 2024 18:01
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Перелили 4 литра крови. Медики поразили историей воина, которого чудом удалось спасти Владимир получил тяжелое ранение в шею (скриншот из видео)
Автор: Василина Копытко

Врачи в Днепре спасли воина, который получил тяжелое ранение в шею и потерял много крови на поле боя. Благодаря слаженной работе военных медиков, состояние защитника удалось стабилизировать и вовремя доставить его в больницу.

История военного рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасения воина

8 марта возле населенного пункта Тоненькое, что в Донецком направлении, Владимир получил тяжелое ранение в шею с повреждением общей сонной артерии и яремной вены, ранение бедра.

Военные медики в Покровске сделали сложную операцию по установке графт-стента в левую сонную артерию, вшили общую яремную вену.

"Потом срочно его направили в больницу Мечникова, где сразу выполнили несколько сложных операций - ушивание поврежденной плечевой артерии справа, тромбэктомию из плечевой артерии", - рассказывает Рыженко.

Сразу после этого в эндоваскулярном центре остановили активное кровотечение из поврежденных ветвей артерий шеи путем внутрисосудистой эмболизации.

Защитнику перелили почти 4 литра крови

"В сложной ситуации военные медики и врачи Мечникова сделали больше, чем все институты вместе взяты, спасая жизнь Владимиру, который мог погибнуть еще на поле боя", - добавляет врач.

Защитнику перелили почти 4 литра крови, чтобы спасти жизнь.

"Он говорит, что теперь его жизнь будет сиять, она не закончилась там, ангелы были рядом… После взрыва он закрыл глаза и ждал, когда выйдет из тьмы", - делится историей военного медик.

Также врач добавил, что воина готовят к эвакуации.

На пост Рыженко отреагировали много украинцев, которые в комментариях восхищаются преданностью медиков своей профессии и желают быстрого выздоровления Владимиру.

Читайте также о том, что львовские врачи осуществили мечту раненого воина.

Раньше мы делились историей военного, который треть жизни провел на фронте.

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