Сможет бегать на протезе. Львовские медики осуществили мечту раненого воина

Во Львове медики установили спортивный протез 25-летнему Геннадию Тамулевичу - защитнику, который потерял ногу в апреле 2022 года. Воину изготовили индивидуальный культеприемник, к которому пристроили специальное активное колено и стопу. Теперь мечта Геннадия снова бегать - сбылась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра "Незламні" в Facebook.

История военного

Геннадий родом из Луганской области. Когда в 2014 году российские войска оккупировали его родной Первомайск, он, будучи подростком, решил стать кадровым военным. После школы Геннадий поступил в Одесскую военную академию.

В первые недели полномасштабного вторжения России Тамулевич защищал Киев. Далее его подразделение переместили на харьковское направление, затем - на запорожское. Там воин получил ранения в апреле 2022 года.

Тогда группа наших бойцов в одном из населенных пунктов попала в засаду россиян. В ногу Геннадия попали вражеские пули.

Геннадий снова сможет бегать (фото: Центр "Незламні")

С протезом Геннадий вернулся на фронт

Раненого воина срочно доставили в запорожскую больницу. Там медики боролись за ногу военного: две вражеских пули просто разбили ему коленный сустав и бедро. Конечность пришлось ампутировать.

Геннадий прошел долгий путь лечения в Днепре, Виннице, Львове и даже Германии, где ему установили первый протез. С ним он вернулся в Украину и снова пошел на фронт.

Для Геннадия изготовили индивидуальный протез (фото: Центр "Незламні")

Воин мечтал снова бегать

До ранения Геннадий бегал часто и много, поэтому он мечтал снова иметь такую возможность. Эксперты Центра "Незламні" изготовили для воина еще один индивидуальный культеприемник, к которому пристроили специальное активное колено и беговую стопу. И впервые за полтора года Геннадий пробежал 300 метров.

Приобрести дорогостоящие комплектующие для спортивного протеза медики смогли благодаря совместному проекту Центра и благотворительной платформы dobro.ua - "Протези для Незламних".