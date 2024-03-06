ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Треть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронт

Среда 06 марта 2024 17:31
UA EN RU
Треть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронт Александр Рясный сейчас проходит реабилитацию во Львове (фото: Facebook/UNBROKEN)
Автор: Василина Копытко

Львовские врачи поделились историей 30-летнего воина, защищающего Украину на фронте с 2014 года. Прошлой осенью военный получил тяжелое ранение, в результате чего потерял ногу. Однако после установки протеза защитник хочет вернуться на передовую.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию центра UNBROKEN в Facebook.

История защитника

30-летний Александр Рясный родом из Орехова, что в Запорожской области. Еще в 18 лет Александр пошел на военную службу по контракту, а затем пополнил ряды Национальной гвардии.

Воин прошел все этапы этой войны: АТО, ООС и в конце концов - полномасштабное вторжение. К тому времени Александр уже стал командиром батальона. И с начала войны воевал на родном Запорожском направлении. В сентябре прошлого года он получил тяжелое ранение.

"Отработав на позициях, мы должны были поменяться с побратимами. Именно в то время начался артиллерийский обстрел врагом. Я услышал громкий взрыв и упал. Мне разорвало ногу", - вспоминает Александр.

Обломок снаряда разорвал бедро защитника. Он потерял около 2 литров крови. В тяжелом состоянии Александра доставили в ближайший госпиталь, где он провел две недели в реанимации. Затем его направили в Центр UNBROKEN во Львов.

Треть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтТреть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтТреть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтТреть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтАлександру пока поставили временную искусственную концовку (фото: Facebook/UNBROKEN)

Сначала Александру залечили раны и сформировали культю, чтобы потом установить современный протез. А уже после этого с защитником стали заниматься физические терапевты. Раненого воина все время поддерживают жена и сын, которые теперь живут во Львове.

Сейчас Александр уже на этапе активной реабилитации и протезирования. Специалисты изготовили для него временную искусственную конечность, по которой он учится ходить.

"Я для себя понял, что меня очень сильно мотивируют маленькие успехи. Я понемногу двигаюсь к своей цели", - говорит защитник.

Воин признается, что он стремится свободно пользоваться протезом, чтобы вернуться в строй и продолжить борьбу. А еще мечтает о дочери.

"Я не хочу, чтобы мой сын, которому сейчас 5 лет, в будущем держал в руках автомат. Поэтому - даже после тяжелого ранения - я вернусь в ряды ВСУ", - добавляет Александр.

Треть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтТреть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтТреть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронтПосле протезирования Александр планирует вернуться на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN)

Читайте также историю военного, пережившего 610 дней российского плена.

Раньше мы делились историей спасения тяжелораненого воина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины історія з життя
NEWS
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины