Треть жизни на войне. История защитника, даже после потери ноги планирует вернуться на фронт

Львовские врачи поделились историей 30-летнего воина, защищающего Украину на фронте с 2014 года. Прошлой осенью военный получил тяжелое ранение, в результате чего потерял ногу. Однако после установки протеза защитник хочет вернуться на передовую.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию центра UNBROKEN в Facebook.

История защитника

30-летний Александр Рясный родом из Орехова, что в Запорожской области. Еще в 18 лет Александр пошел на военную службу по контракту, а затем пополнил ряды Национальной гвардии.

Воин прошел все этапы этой войны: АТО, ООС и в конце концов - полномасштабное вторжение. К тому времени Александр уже стал командиром батальона. И с начала войны воевал на родном Запорожском направлении. В сентябре прошлого года он получил тяжелое ранение.

"Отработав на позициях, мы должны были поменяться с побратимами. Именно в то время начался артиллерийский обстрел врагом. Я услышал громкий взрыв и упал. Мне разорвало ногу", - вспоминает Александр.

Обломок снаряда разорвал бедро защитника. Он потерял около 2 литров крови. В тяжелом состоянии Александра доставили в ближайший госпиталь, где он провел две недели в реанимации. Затем его направили в Центр UNBROKEN во Львов.

Александру пока поставили временную искусственную концовку (фото: Facebook/UNBROKEN)

Сначала Александру залечили раны и сформировали культю, чтобы потом установить современный протез. А уже после этого с защитником стали заниматься физические терапевты. Раненого воина все время поддерживают жена и сын, которые теперь живут во Львове.

Сейчас Александр уже на этапе активной реабилитации и протезирования. Специалисты изготовили для него временную искусственную конечность, по которой он учится ходить.

"Я для себя понял, что меня очень сильно мотивируют маленькие успехи. Я понемногу двигаюсь к своей цели", - говорит защитник.

Воин признается, что он стремится свободно пользоваться протезом, чтобы вернуться в строй и продолжить борьбу. А еще мечтает о дочери.

"Я не хочу, чтобы мой сын, которому сейчас 5 лет, в будущем держал в руках автомат. Поэтому - даже после тяжелого ранения - я вернусь в ряды ВСУ", - добавляет Александр.

После протезирования Александр планирует вернуться на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN)