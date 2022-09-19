З'явилось нове меню МакДональдса: ціни значно вищі, ніж були (фото)

В Україні McDonald's розпочинає поетапне відновлення роботи. Від завтра вже працюватимуть деякі ресторани у Києві. Також з'явилось меню закладу з новими цінами.

На знімку видно, що помітно виросли ціни на всіма улюблені страви. До війни ціни були значно меншими.

Відтепер за чізбургер доведеться заплатити 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Зазначимо, що раніше "БігТейсті" коштував 112 грн, а зараз - 154 грн. Також "ДаблЧізбургер" вартував 61 грн, зараз же коштує 81 грн. Біг Мак з 69 грн підріс до 92 грн.

За велику Coca-cola, Sprite та Fanta (500 мл) українці будуть віддавати 40 грн.

Нове меню буде діяти лише на основному прилавку, МакДрайві та МакЕкспресі з 09 по 21.00. Ресторани закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

З'явилось нове меню McDonald's Старе меню McDonald's

Додамо, що вартість доставки у місті Києві залежить від відстані закладу до місця замовника. За доставку повністю відповідальний сервіс Glovo. Також доставка працюватиме з 9 ранку до 21.00 вечора.

Як працюватиме доставка McDonald's у Києві (скрін)