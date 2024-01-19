Звезда "Крепостной" заявила о желании пойти на фронт и высказалась о мобилизации женщин

Актриса и волонтер Анастасия Пустовит, снимавшаяся в сериале "Крепостная", призналась, что хотела бы уйти на фронт. Также артистка высказалась по поводу мобилизации и выступила за то, что она должна происходить не только для мужчин, но и для женщин.

Что актриса думает о женщинах, которые прячут своих мужчин от мобилизации

По словам Пустовит, ей смешно видеть подобные ситуации, потому что она сама хочет пойти на войну. Актриса неоднократно обсуждала эту тему с парнем-военным.

Пустовит признает, что ее ждет большая подготовка. Для начала нужно пройти медицинскую комиссию, получить немало навыков. Актриса планирует научиться управлять дронами, также ей нужно знать, как оказывать первую помощь.

Сейчас же она считает, что люди должны придерживаться этики и не оскорблять чувства других. Это, отметила Пустовит, касается тех, кто говорит о нежелании воевать.

"У меня есть парень военнослужащий. Я ни одного праздника с ним не встретила, очень редко его вижу. Все время одинока. Ну, пожалуйста, не надо рассказывать мне какие-то вещи, что "фух, его не забрали" или еще что-то", - заявила актриса.

Известная актриса высказалась о желании воевать (скриншот)

Мобилизация для женщин

По словам Пустовит, мобилизация женщин может помочь "заменить" мужчин, работающих на тыловых должностях.

"Я считаю, что мобилизация должна быть как и у женщин, так и у мужчин. Потому что и женщины тоже устают. И можно пойти на те должности, не хочу обидеть всех находящихся на передовой женщин. Я имею в виду тех, которые вообще никогда не были причастны к войне, не могут заменить мужчин, которые находятся в каких-то тыловых частях", - заявила актриса.

"А мужчинам дать возможность уйти на фронт на замену тех, кто там находится уже второй год", - добавила она.