Через неделю переводим часы: как правильно подготовиться

Перевод часов на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это выпадает 29 октября. Следовательно, у украинцев есть немного времени, чтобы подготовиться к этой смене.

Почему мы переводим часы, когда это нужно сделать и как подготовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда и куда будем крутить стрелки часов

Переход на зимнее время состоится в следующее воскресенье, 29 октября. Часы нужно перевести на 1 час назад в 04:00 утра. Все электронные приборы, подключенные к сети, переведут время самостоятельно. Вручную необходимо будет перевести только старые мобильные телефоны и механические часы.

Следует помнить, что 29 октября весь транспорт и страна начнут жить уже по зимнему времени. Поэтому, если у вас запланирована встреча или вы отправляетесь в поездку - подготовьтесь, чтобы не запутаться.

Для чего мы переводим часы

Ежегодно Украина, как и еще 72 страны мира, переводят часы дважды в год - весной и осенью. В марте - на час вперед, в октябре - на час назад.

В свое время эта практика была введена в Британии для экономии электроэнергии. Первый перевод часов состоялся в 1908 году, а в страны бывшего СССР эта практика дошла только в 80-х годах.

13 мая 1996 года Кабинет Министров выпустил постановление №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", которым регламентируется ежегодный переход на летнее и зимнее время в нашей стране.

И хотя эффективность уменьшения нагрузки на энергоносители очень мала (приблизительно от 1 до 3%), отменить эту практику никак не получается. Тем более что врачи уже отмечали, что этот процесс влияет на самочувствие людей и некоторым требуется до нескольких недель для адаптации и перехода на новый график.

Часть стран мира от перевода часов отказалась. А вот страны ЕС, Украина, США, Британия, Австралия, Мексика, Израиль - никак не сменят свои графики.

Для Украины, например, естественным является именно зимнее время. В 2021 году депутаты Верховной Рады пытались упразднить эту практику, но при втором чтении проект не был поддержан.

В ЕС планировали завершить перевод часов осенью 2021 года, но воплотить в жизнь также не успели - отложили из-за глобальной пандемии.

Как подготовиться к переводу часов

Переход на зимнее время осенью воспринимается немного легче, чем весной – на летнее. Это также связано и со сном. Ибо весной мы начинаем спать на час меньше и нужно время для адаптации.

А осенью - мы спим на час дольше. И адаптация, хоть и будет легче, она все равно потребуется. И самое главное - за ближайшую неделю приспособить свой организм к новому графику сна.

Для этого нужно:

Сдвигайте время засыпания и пробуждения своей семьи по 5-10 минут в день. И старайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки.

Обязательно проветривайте спальню вечером перед сном и с утра.

Чаще гуляйте на свежем воздухе, в любую погоду - это помогает насытить организм кислородом.

Соблюдайте здоровое питание и график приема пищи.

Старайтесь снизить в ближайшее время стресс в повседневной жизни. Если вы тяжело реагируете на изменения - передвиньте, по возможности, все важные дела на 1-2 недели.

Физические тренировки тоже стоит передвинуть - если вы занимались спортом вечером, то следует перенести на утро.

Устройте вашу спальню так, чтобы ваш сон был полезен режим температуры и влаги, уберите лишние источники света ночью.

"Постепенно приспосабливайтесь к новому графику: если вам трудно адаптироваться сразу, старайтесь менять его постепенно, меняя время, которое вы проводите в постели на 15 минут каждый день", - советует health-специалист Ульяна Вернер.

Следует также уменьшить использование электронных устройств перед сном - хотя бы на несколько часов. Не стоит перед сном есть что-то тяжелое, потому что это будет мешать качественному сну и способствовать пробуждению ночью.