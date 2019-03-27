Перед виборами в Україні вимкнуть світло: названо причину

Перед виборами 2019 в Україні вимкнуть світло (Коллаж РБК-Україна)

Перед виборами президента в Україні відбудеться акція "Година Землі"

Перед виборами президента України 2019, які відбудуться 31 березня, жителі нашої країни долучаться до всесвітньої акції "Година Землі".

Це щорічний міжнародний захід, ідея якого полягає у тому, аби привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Починаючи з 2007 року кожної останньої або передостанньої суботи березня мільйони людей з різних країн (у тому числі, з України), організації та комерційні установи вимикають необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину.

2019-го акція відбудеться 30 березня з 20:30 до 21:30 - якраз напередодні дня виборів.

Ілюстративне фото (wwf.panda.org)

Зауважимо, що минуло річ до ініціативи "Година Землі" приєдналися 50 українських міст. "Без світла" залишилися Луцький замок, Обласний музично-драматичний театр ім. М. Куліша у Херсоні, телевежа на Високому замку у Львові, Свято-Благовіщенський собор у Харкові, Приморський бульвар в Одесі, київський ТРЦ Gulliver та багато інших.

Цього року "Годину Землі" люди у різних українських містах проводитимуть на тематичних акустичних концертах, лекціях про екологію, велопробігах, демонстраціях екофільмів тощо.

"Зроби своє життя більш дружнім до природи - навіть невеликі дії багатьох людей створюють значні зміни", - закликають організатори акції "Година Землі".

До слова, синоптики дали прогноз погоди на 31 березня. Завдяки цьому ви знатимете, як одягатися, коли йтимете голосувати на виборах президента України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляну Супрун бере злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.