ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перед виборами в Україні вимкнуть світло: названо причину

STYLERЖиття    27.03.2019 - 12:28
Перед виборами в Україні вимкнуть світло: названо причину
Перед виборами 2019 в Україні вимкнуть світло (Коллаж РБК-Україна)

Перед виборами президента в Україні відбудеться акція "Година Землі"

Перед виборами президента України 2019, які відбудуться 31 березня, жителі нашої країни долучаться до всесвітньої акції "Година Землі".

Це щорічний міжнародний захід, ідея якого полягає у тому, аби привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Починаючи з 2007 року кожної останньої або передостанньої суботи березня мільйони людей з різних країн (у тому числі, з України), організації та комерційні установи вимикають необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину.

2019-го акція відбудеться 30 березня з 20:30 до 21:30 - якраз напередодні дня виборів.

Перед виборами в Україні вимкнуть світло: названо причину

Ілюстративне фото (wwf.panda.org)

Зауважимо, що минуло річ до ініціативи "Година Землі" приєдналися 50 українських міст. "Без світла" залишилися Луцький замок, Обласний музично-драматичний театр ім. М. Куліша у Херсоні, телевежа на Високому замку у Львові, Свято-Благовіщенський собор у Харкові, Приморський бульвар в Одесі, київський ТРЦ Gulliver та багато інших.

Цього року "Годину Землі" люди у різних українських містах проводитимуть на тематичних акустичних концертах, лекціях про екологію, велопробігах, демонстраціях екофільмів тощо.

"Зроби своє життя більш дружнім до природи - навіть невеликі дії багатьох людей створюють значні зміни", - закликають організатори акції "Година Землі".

До слова, синоптики дали прогноз погоди на 31 березня. Завдяки цьому ви знатимете, як одягатися, коли йтимете голосувати на виборах президента України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляну Супрун бере злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.

Як вибори вплинуть на економіку: з'явився несподіваний прогноз Екстрасенси назвали переможця виборів президента: неочікуваний прогноз
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України экологиявыборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся