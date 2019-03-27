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Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори

STYLERЖиття    27.03.2019 - 11:47
Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори
Погода в Україні в день виборів 31 березня - синоптик дала прогноз (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні 31 березня сприятиме бажанню українців прийти на виборчу дільницю

Погода в Україні найближчими днями буде лише покращуватись. Від четверга, 28 березня, розпочнеться потепління, яке триватиме до кінця місяця, пише Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

А в день виборів, 31 березня, погода сприятиме бажанню українців прийти до виборчих дільниць. Буде +12... +18, світитиме сонце, - повідомила синоптик.

Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори

Погода в Україні в день виборів (карта погоди на 31 березня, фото: facebook.com/tala.didenko)

За словами синоптика, жахливі погодні умови, які накрили Україну снігом з дощем, вітром і холодом, нарешті відступають, даючи дорогу весні.

Проте нічні морози у найближчі два дні все ще зберігатимуться, а полишать Україну лише в ніч на суботу, 30 березня.

Найближчої ночі, 28 березня, буде від 0 до -5 градусів морозу, вдень теж буде не надто спекотно - від +4 до +9 градусів. Лише на Заході трохи тепліше - +6... +11 градусів, - пише Діденко.

"Сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на Південь України. Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди. І ще в західних областях пройдуть невеликі дощі. А в більшості областей України 28 березня буде сухо", - повідомляє синоптик.

Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори

Погода в Україні в день виборів 31 березня - синоптик дала прогноз (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Києві в четвер вже без опадів, але все ще прохолодно. Вночі від 0 до -3 градусів морозу, вдень за рахунок сонячних прояснень потепліє до +5... +8 градусів.

"З п`ятниці почне теплішати і вже у суботу та у день виборів, 31 березня, для українців буде чудова погода - сонячна та тепла. Не підведіть атмосферу, вийдіть з хати, помилуйтеся весною", - пише синоптик.

Погода в Україні 31 березня: синоптик озвучила прогноз на вибори

Погода в Україні на 28-31 березня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що народний синоптик Леонід Горбань дав невтішний прогноз на другий місяць весни. Початок квітня зустріне нас нічними морозами, а далі буде тепло, але занадто сухо, як для весняного місяця.

На Великдень, 28 квітня, за прогнозом синоптика, буде тепло, сонячно, стовпчики термометрів покажуть близько 20 градусів тепла. В цілому ж квітень цього року буде значно теплішим, ніж у попередні роки.

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