Перед выборами в Украине выключат свет: названа причина

Перед выборами 2019 в Украине выключат свет (Коллаж РБК-Украина)

Перед выборами президента в Украине пройдет акция "Час Земли"

Перед выборами президента Украины 2019, которые состоятся 31 марта, жители нашей страны присоединятся ко всемирной акции "Час Земли".

Это ежегодное международное мероприятие, идея которого заключается в том, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты. Начиная с 2007 года в каждую последнюю или предпоследнюю субботу марта миллионы людей из разных стран (в том числе, из Украины), организации и коммерческие учреждения выключают свет и электрические устройства на один час.

2019-го акция состоится 30 марта с 20:30 до 21:30 - как раз накануне дня выборов.

Иллюстративное фото (wwf.panda.org)

Заметим, что в прошлом году к инициативе "Час Земли" присоединились 50 украинских городов. "Без света" остались Луцкий замок, Областной музыкально-драматический театр им. М. Кулиша в Херсоне, телебашня на Высоком замке во Львове, Свято-Благовещенский собор в Харькове, Приморский бульвар в Одессе, киевский ТРЦ Gulliver и многие другие памятники архитектуры.

В этом году "Час Земли" люди в разных украинских городах будут проводить на тематических акустических концертах, лекциях об экологии, велопробегах, демонстрациях экофильмов и тому подобное.

"Сделай свою жизнь более дружественной к природе - даже небольшие действия многих людей создают значительные изменения", - призывают организаторы акции "Час Земли".

К слову, синоптики дали прогноз погоды на 31 марта. Благодаря этому вы будете знать, как одеваться, когда будете голосовать на выборах президента Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляну Супрун берет злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.