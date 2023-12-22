Перечитываете одно сообщение по десять раз? Вот как избавиться от "тумана в голове"
Немногие знают о таком явлении как "brain fog". Такое состояние стало довольно распространенным, поэтому важно знать, как избавиться от "тумана в голове".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram сообщества "ЮНІСЕФ".
Что известно о "brain fog"
Это состояние характеризуется путаницей, забывчивостью и отсутствием концентрации и ясности разума.
Такое может произойти из-за недосыпов, чрезмерных переживаний, гормональных изменений и других внешних факторов.
Главные признаки
У вас может быть "brain fog", если:
- вам трудно сконцентрироваться
- забываете о вещах, о которых говорили несколько минут назад
- трудно принимать решения
- во время разговора трудно подбирать правильные слова
- чувствуете физическую или психологическую усталость
- легко отвлекаетесь от простых задач
- теряете фокус во время разговора
- трудно найти нужные вещи дома
- требуется больше времени для обработки информации, чем обычно
- чувствуете, что ваш список дел перегружен
Как улучшить свое состояние
"Тумана в голове" можно избавиться, если следовать следующим рекомендациям:
- сколько бы дел не было - не забывай двигаться. Танцы, прогулка, спорт - подходит что угодно, что нравится
- по возможности, старайся спать 7-8 часов в сутки
- делай 5-минутные перерывы после каждых 30 минут работы
- запланируй чекап совместно с семейным врачом
- не забывай пить обычную воду и питаться сбалансировано
- уменьши количество времени, которое тратишь на пролистывание ленты в соцсетях
- попробуй практиковать майндфулнес или по крайней мере 10-минутные медитации
- обогатить свой досуг когнитивно-развивающими активностями - можно поиграть в шахматы
Специалисты отмечают, что эти рекомендации кажутся банальными, но если их соблюдать, состояние заметно улучшится.
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