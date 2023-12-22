Перечитываете одно сообщение по десять раз? Вот как избавиться от "тумана в голове"

Немногие знают о таком явлении как "brain fog". Такое состояние стало довольно распространенным, поэтому важно знать, как избавиться от "тумана в голове".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram сообщества "ЮНІСЕФ".

Что известно о "brain fog"

Это состояние характеризуется путаницей, забывчивостью и отсутствием концентрации и ясности разума.

Такое может произойти из-за недосыпов, чрезмерных переживаний, гормональных изменений и других внешних факторов.

Главные признаки

У вас может быть "brain fog", если:

вам трудно сконцентрироваться

забываете о вещах, о которых говорили несколько минут назад

трудно принимать решения

во время разговора трудно подбирать правильные слова

чувствуете физическую или психологическую усталость

легко отвлекаетесь от простых задач

теряете фокус во время разговора

трудно найти нужные вещи дома

требуется больше времени для обработки информации, чем обычно

чувствуете, что ваш список дел перегружен

Как улучшить свое состояние

"Тумана в голове" можно избавиться, если следовать следующим рекомендациям:

сколько бы дел не было - не забывай двигаться. Танцы, прогулка, спорт - подходит что угодно, что нравится

по возможности, старайся спать 7-8 часов в сутки

делай 5-минутные перерывы после каждых 30 минут работы

запланируй чекап совместно с семейным врачом

не забывай пить обычную воду и питаться сбалансировано

уменьши количество времени, которое тратишь на пролистывание ленты в соцсетях

попробуй практиковать майндфулнес или по крайней мере 10-минутные медитации

обогатить свой досуг когнитивно-развивающими активностями - можно поиграть в шахматы

Специалисты отмечают, что эти рекомендации кажутся банальными, но если их соблюдать, состояние заметно улучшится.