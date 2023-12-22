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Перечитываете одно сообщение по десять раз? Вот как избавиться от "тумана в голове"

Пятница 22 декабря 2023 07:33
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Перечитываете одно сообщение по десять раз? Вот как избавиться от "тумана в голове" Как избавиться от состояния "brain fog" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Немногие знают о таком явлении как "brain fog". Такое состояние стало довольно распространенным, поэтому важно знать, как избавиться от "тумана в голове".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram сообщества "ЮНІСЕФ".

Что известно о "brain fog"

Это состояние характеризуется путаницей, забывчивостью и отсутствием концентрации и ясности разума.

Такое может произойти из-за недосыпов, чрезмерных переживаний, гормональных изменений и других внешних факторов.

Главные признаки

У вас может быть "brain fog", если:

  • вам трудно сконцентрироваться
  • забываете о вещах, о которых говорили несколько минут назад
  • трудно принимать решения
  • во время разговора трудно подбирать правильные слова
  • чувствуете физическую или психологическую усталость
  • легко отвлекаетесь от простых задач
  • теряете фокус во время разговора
  • трудно найти нужные вещи дома
  • требуется больше времени для обработки информации, чем обычно
  • чувствуете, что ваш список дел перегружен

Как улучшить свое состояние

"Тумана в голове" можно избавиться, если следовать следующим рекомендациям:

  • сколько бы дел не было - не забывай двигаться. Танцы, прогулка, спорт - подходит что угодно, что нравится
  • по возможности, старайся спать 7-8 часов в сутки
  • делай 5-минутные перерывы после каждых 30 минут работы
  • запланируй чекап совместно с семейным врачом
  • не забывай пить обычную воду и питаться сбалансировано
  • уменьши количество времени, которое тратишь на пролистывание ленты в соцсетях
  • попробуй практиковать майндфулнес или по крайней мере 10-минутные медитации
  • обогатить свой досуг когнитивно-развивающими активностями - можно поиграть в шахматы

Специалисты отмечают, что эти рекомендации кажутся банальными, но если их соблюдать, состояние заметно улучшится.

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Также читайте, какие обследования важно проходить независимо от возраста.

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