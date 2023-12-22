Перечитуєте одне повідомлення по десять разів? Ось як позбутися "туману в голові"

Мало хто знає про таке явище як "brain fog". Такий стан став доволі поширеним, тому важливо знати, як позбутись "туману в голові".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram спільноти "ЮНІСЕФ".

Що відомо про "brain fog"

Цей стан характеризується плутаниною, забудькуватістю та відсутністю концентрації та ясності розуму.

Таке може статись через недосип, надмірні переживання, гормональні зміни та інші зовнішні фактори.

Головні ознаки

У вас може бути "brain fog", якщо:

вам важко сконцентруватися

забуваєте про речі, про які говорили кілька хвилин тому

важко приймати рішення

під час розмови важко підбирати правильні слова

відчуваєте фізичну або психологічну втому

легко відволікаєтесь від простих задач

втрачаєте фокус під час розмови

важко знайти потрібні речі вдома

потрібно більш часу для обробки інформації, ніж зазвичай

відчуваєте, що ваш список справ перевантажений

Як покращити свій стан

"Туману в голові" можна позбутися, якщо дотримуватись таких рекомендацій:

скільки б справ не було - не забувай рухатись. Танці, прогулянка, спорт - підходить будь-що, що подобається

за можливості, намагайся спати 7-8 годин на добу

роби 5-хвилинні перерви після кожних 30 хвилин роботи

заплануй чекап спільно з сімейним лікарем

не забувай пити звичайну воду та харчуватись збалансовано

зменш кількість часу, який витрачаєш на гортання стрічки в соцмережах

спробуй практикувати майндфулнес або принаймні 10-хвилинні медитації

збагати своє дозвілля когнітивно-розвивальними активностями - можна пограти в шахи

Фахівці зазначають, що ці рекомендації здаються банальними, але якщо їх дотримуватись, то стан помітно покращиться.