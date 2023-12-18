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Вот какие обследования важно проходить независимо от возраста: не игнорируйте это

Понедельник 18 декабря 2023 10:15
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Вот какие обследования важно проходить независимо от возраста: не игнорируйте это Почему важно периодически проходить обследование (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Забота о здоровье очень важна, ведь любое заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Следует в любом возрасте проходить определенные обследования.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Какие обследования проходить в любом возрасте

Врачи рассказали, что в любом возрасте нужно проходить следующие обследования:

  • осмотр терапевта - один раз в год
  • УЗИ органов брюшной полости и малого таза - один раз в 1-2 года
  • рентгенография органов грудной клетки или флюорография по показаниям или ежегодно, в соответствии с потребностями медосмотра по месту работы
  • тестирование на гепатиты B, С и ВИЧ, если человек в группе риска (был контакт с кровью, есть частое изменение половых партнеров, маникюр нестерильными инструментами)
  • осмотр стоматолога - один или дважды в год
  • осмотр отоларинголога (лор) - один раз в год
  • осмотр гинеколога - один раз в год, проведение ПАП-теста - раз в три года после 21 года

Обязательные обследования после 40 лет

После 40 лет врачи советуют контролировать свое здоровье так:

  • контроль давления - если есть верхние пределы нормы, необходимо обратиться к врачу для нормализации показателей
  • электрокардиография или эхокардиография покажет работу вашего сердца
  • измерение массы тела и расчет индекса массы тела - это позволит увидеть, нет ли ожирения, ведь это фактор риска многих заболеваний
  • скрининг колоректального рака - ежегодно нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь и делать колоноскопию каждые 10 лет
  • осмотр офтальмолога - один раз в два года (или чаще)
  • женщинам - УЗИ щитовидной железы, органов малого таза, молочных желез - один раз в два года
  • мужчинам - УЗИ щитовидной железы, брюшной полости и почек, предстательной железы и брахиоцефальных артерий, поскольку мужчины подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям

Что следует знать всем

Каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.

На приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на некоторые заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.

Безвозмездно можно пройти: инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию, измерение остроты зрения, слуха, получить направление для консультации, скрининг на наличие расстройств психики и поведения, раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций передаются половым путем.

Кроме того, пакет включает в себя такие анализы, как: общий анализ крови, мочи; анализ уровня холестерина и глюкозы в крови

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