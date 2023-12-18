Вот какие обследования важно проходить независимо от возраста: не игнорируйте это
Забота о здоровье очень важна, ведь любое заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Следует в любом возрасте проходить определенные обследования.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Какие обследования проходить в любом возрасте
Врачи рассказали, что в любом возрасте нужно проходить следующие обследования:
- осмотр терапевта - один раз в год
- УЗИ органов брюшной полости и малого таза - один раз в 1-2 года
- рентгенография органов грудной клетки или флюорография по показаниям или ежегодно, в соответствии с потребностями медосмотра по месту работы
- тестирование на гепатиты B, С и ВИЧ, если человек в группе риска (был контакт с кровью, есть частое изменение половых партнеров, маникюр нестерильными инструментами)
- осмотр стоматолога - один или дважды в год
- осмотр отоларинголога (лор) - один раз в год
- осмотр гинеколога - один раз в год, проведение ПАП-теста - раз в три года после 21 года
Обязательные обследования после 40 лет
После 40 лет врачи советуют контролировать свое здоровье так:
- контроль давления - если есть верхние пределы нормы, необходимо обратиться к врачу для нормализации показателей
- электрокардиография или эхокардиография покажет работу вашего сердца
- измерение массы тела и расчет индекса массы тела - это позволит увидеть, нет ли ожирения, ведь это фактор риска многих заболеваний
- скрининг колоректального рака - ежегодно нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь и делать колоноскопию каждые 10 лет
- осмотр офтальмолога - один раз в два года (или чаще)
- женщинам - УЗИ щитовидной железы, органов малого таза, молочных желез - один раз в два года
- мужчинам - УЗИ щитовидной железы, брюшной полости и почек, предстательной железы и брахиоцефальных артерий, поскольку мужчины подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям
Что следует знать всем
Каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.
На приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на некоторые заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Безвозмездно можно пройти: инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию, измерение остроты зрения, слуха, получить направление для консультации, скрининг на наличие расстройств психики и поведения, раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций передаются половым путем.
Кроме того, пакет включает в себя такие анализы, как: общий анализ крови, мочи; анализ уровня холестерина и глюкозы в крови
Ранее мы сообщали, действительно ли существует женский алкоголизм.
Также гинеколог рассказывала о состоянии у женщин, с которым трудно справиться.