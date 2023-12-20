Как проверить щитовидку с помощью градусника: действенный способ

Немногие знают, но чтобы проверить свою щитовидку, нужен только градусник. Об этом способе было заявлено еще 50 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Что известно

Еще 50 лет назад ученый Брода Отто Барнс обнаружил, что температура тела - отличный индикатор того, как работает ваша щитовидная железа.

Важным нюансом является то, что температуру тела нужно мерить сразу после пробуждения еще в постели.

В частности, не нормальная температура утром - первый признак воспалительного процесса в щитовидной железе. Поэтому если этот орган работает неправильно, то могут возникнуть проблемы.

Важные детали

Вот что нужно делать:

подготовьте его заранее, еще до отхода ко сну. Ртуть на нем должна застыть на отметке не выше 35 градусов

как только проснетесь, сразу измерьте температуру. Пусть он пробудет там дольше обычного - 10 минут

запишите результат. Помните, что он называется так: "утренняя базальная температура". Нормальный диапазон: от 36,5° до 36,8°

Трактовать результаты нужно так:

если ваша температура - от 36,5°C до 36,8°, значит, со щитовидной железой все в порядке

если температура утром ниже 36,5, значит у вас гипотиреоз. Это означает, что щитовидная железа работает не столь активно, как имеет. Вероятно, именно поэтому вы чувствуете симптомы хронической усталости, депрессии, часто страдаете от простуды и проблем с памятью и концентрацией

если же утренняя базальная температура выше 36,8°C, значит, у вас гипертиреоз. Это когда щитовидная железа активирует сверх нормы. Скорее всего, в организме есть какой-то сильный воспалительный процесс

Помните, что для "чистоты" результатов нужно повторить процедуру не менее трех раз подряд.

Нутрициолог отметила, если все это время результат не попадает под "норму", вам нужно идти на консультацию к эндокринологу и выяснять причины своих проблем.