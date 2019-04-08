Борги ростуть: що загрожує тим, хто вчасно не сплачує за комуналку

Фото: Борги за комуналку (колаж РБК-Україна)

Субсидії можуть перевести в безготівкову форму, якщо у українців виявили борги по комуналці, кажуть в уряді

Монетизація субсидій продовжується в Україні. Але якщо українці допустили в оплаті комуналки прострочення і борги, то в наступному періоді субсидія буде призначатися в безготівковій формі. Такі зміни готують українцям у Кабінеті Міністрів, заявив заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу.

Він нагадав, що зараз субсидії не призначають, якщо виявлено, що у домогосподарства, яке претендує на субсидію, є місячна заборгованість за житлово-комунальні послуги. Субсидію можуть відновити після погашення боргу, додав він.

"Думаю, ми внесемо зміни, і той, хто допускав прострочення з проплатами, маючи на руках гроші, які їм виплатили, будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі", - уточнив Рева.

Водночас міністр додав: якщо по закінченню цього періоду виплати від українців прийдуть у норму, то той, хто отримує субсидію, зможе знову перейти на грошову форму її видачі. В уряді кажуть, що такі зміни мають встановити більш ефективні відносини держави з тими, хто отримує субсидію.

Також у планах уряду - прийняття такого рішення: якщо несплата буде пов’язана з донарахуваннями по газу в зв'язку з рішенням суду, то тоді такі прострочення при призначення громадянам субсидії враховуватися не будуть.

Фото: Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Таким чином монетизація субсидій вже змінилася на демонетизацію, написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Герус, Голова асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

"Раніше Правила передбачали, що людина отримала готівкою і не заплатила (має борг за 1 місяць), то її позбавляють субсидій. Але звісно, це не вихід, бо позбавиш таку бідну людину субсидій, то вона зовсім перестане платити. Тоді що робити із мільйонами боржників - забирати житло? Чи покривати їх борги, а таких вже під 65 млрд грн, із бюджету, тобто грошима інших платників податків?", - написав він.

За його словами, тепер, навіть якщо субсидіант отримав готівку і не заплатив, то його не позбавляють субсидії, а переводять назад на немонетизовану субсидію.

Фото: Борги за комунальні послуги можуть змінити принцип видачі субсидій (РБК-Україна)

"Думаю, скоро половина субсидіантів повернуться назад на немонетизовану субсидії, а попутно ми ще отримаємо приріст боргів. Вам, можливо, іноді здається, що я деколи не підтримую нібито прогресивні ліберальні реформи. Я підтримую справжні реформи. Але я вважаю, не достатньо бути теоретиком, а треба розуміти практичні наслідки. Тому не готовий підтримувати шкідливі експерименти і бездумно повторювати чужі тези", - добав експерт.

Проте час все розставляє по своїх місцях: буде видно, де продумана реформа, а де - передвиборче політиканство, яке ще нам доведеться оплатити, підсумував Андрій Герус.

Нагадаємо, раніше очільник столичної перерахував головні міфи про субсидію та детально розповів про те, як отримати субсидію без зусиль та навіть не виходячи з дому.

Також стало відомо, кому треба буде подати нову заяву для того, щоб оформити субсидію.