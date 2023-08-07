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Часть пенсионеров получит дополнительную помощь: кому ее будут выплачивать

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Понедельник 07 августа 2023 08:01
Часть пенсионеров получит дополнительную помощь: кому ее будут выплачивать Украинские пенсионеры смогут получить новую дополнительную помощь (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинские пенсионеры смогут получить дополнительную денежную помощь от государства. На нее могут рассчитывать те пенсионеры, которые проживают на определенных территориях, а также те, кто не получал с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций.

Детально о новой помощи для пенсионеров рассказала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.

Кто имеет право на дополнительную помощь

По словам Южаниной, правительство приняло Постановление от 28 июля 2023 г №781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Право на выплату дополнительной помощи имеют получатели пенсий, в том числе из числа ВПЛ, проживающих на территории активных или возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Как будут начислять выплаты

Выплата дополнительной помощи будет осуществляться ежемесячно в течение четырех месяцев. Также выплаты могут продолжить для лиц, у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 тысяч гривен в месяц.

Выплата пособия будет производиться без подачи получателями обращений, если они не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе "єДопомога" (edopomoga.gov.ua) и/или пособия на жительство ВПЛ) в размере, что определяется как разница между 3 тысяч гривен и пенсионной выплатой, но не менее 100 гривен.

Размер полученного пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства и не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. То есть, эта выплата не будет влиять на назначение и сумму жилищной субсидии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменят порядок начисления выплат некоторым пенсионерам.

А еще рассказывали о том, что участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно.

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