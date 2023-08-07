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Пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты по видеосвязи

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 13:26
Пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты по видеосвязи Фото: пенсионеры смогут возобновить пенсии по видеосвязи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 4 августа 2023 г. №806.

Документ касается лиц, выплата пенсий которым была прекращена в период с 1 августа 2022 года и проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Выплата пенсий может быть возобновлена по заявлениям с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") о выплате пенсии на текущие счета в уполномоченных банках или по заявлениям о возобновлении выплаты пенсии через веб-портал ПФУ, в случае установления органами ПФУ личности пенсионера в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт.

Если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.

На временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров.

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