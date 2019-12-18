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Пенсія в Україні: хто може оформити виплати вже у 50 років

STYLERЖиття    18.12.2019 - 07:14
Пенсія в Україні: хто може оформити виплати вже у 50 років
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деякі категорії жінок можуть оформити пенсію вже в 50 років

Пенсію в Україні оформляють з певного віку і для жінок це раніше становило 55 років, для чоловіків – 60 років. У 2011 році розпочався поступовий перехід і до 2021 року вік виходу на пенсію для жінок становитиме 60 років. Однак, є категорії жінок, які можуть піти на заслужений відпочинок трохи раніше – в 50 років.

Як повідомили в Пенсійному Фонді України, такими пільгами можуть скористатися українки, у яких є діти-інваліди, яких вони виховували до шести років.

Для таких жінок є ще одна необхідна умова, крім наявності дітей-інвалідів, це – 15 років трудового стажу.

Щоб оформити пенсію в 50 років, жінкам необхідно подати такі документи:

  • посвідчення отримувача соціальної допомоги, довідку з органу, що призначає допомогу за весь період нарахування коштів;
  • виписка з акта огляду МСЕК та медичний висновок установи охорони здоров'я, який підтверджує, що дитина дійсно інвалід з дитинства;
  • з документів дитини необхідно надати паспорт або свідоцтво про народження

Варто відзначити, що до числа дітей з інвалідністю з дитинства належать підлітки з інвалідністю у віці до 16 років.

Також раніше на пенсію можуть вийти такі категорії:

  • ті, хто працюють у шкідливих і важких умовах (шахтарі, працівники хімпрому та інші);
  • жінки, що народили п'ять і більше дітей і виховали їх як мінімум до шестирічного віку,
  • військовослужбовці - учасники бойових дій.
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