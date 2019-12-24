Пенсія в Україні: як довести свій трудовий стаж без документів

Пенсії в Україні після 2004 року нараховуються виходячи з поняття "страховий стаж" - щомісячний обов'язковий внесок до Пенсійного фонду, що вираховується з заробітної плати. Але страховий стаж - це один з видів стажу. Існує також трудовий (загальний) стаж, який можна підтвердити записами в трудовій книжці. Що робити, якщо документ загублено - далі у матеріалі.

Підтвердити наявність стажу можна за записами у трудовій книжці до 1 липня 2000 року. В період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2004 року розрахунок пенсійного стажу здійснюється суто за даними персонального обліку в Пенсійному фонді.

Після введення поняття "страховий стаж" у 2004 році стало не важливо, скільки людина фактично працювала або навчалася - значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї в Пенсійний фонд.

Трудовий стаж, набутий до січня 2004, автоматично прирівнюється до страхового стажу і його можна підтвердити, надавши трудову книжку (до 1 липня 2000). Якщо документ загублено, можна звернутися на підприємство за довідкою.

В ПФУ кажуть, що стаж можна підтвердити довідкою з підприємств, установ і організацій, де людина працювала. Зберігання документів входить в обов'язки підприємства.

Якщо ж підприємство ліквідовано, всі документи передаються в держархів, де зберігаються протягом 75 років. Для того, щоб підтвердити стаж, отриманий до 1 липня 2000 року, потрібно звернутися в державний архів.

Варто відзначити, що в Україні хочуть скасувати трудові книжки і замінити їх цифровими аналогами, але фахівці не радять поки викидати документи.