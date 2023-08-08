Пенсия по потере кормильца: как оформить выплаты для тех, чей родственник без вести пропал

В Украине пенсия по потере кормильца назначается не только в случае его смерти. В частности, также в случае предоставления ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook .

Кто может получить пенсию

Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, в том числе детям до 18 лет (при обучении на стационаре или детям-сиротам - до 23 лет).

Обратиться за ее назначением можно через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Это предусмотрено ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как подать заявление

Подать заявление на назначение пенсии можно:

лично через сервисный центр Пенсионного фонда

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ

Важно, что к заявлению нужно добавить:

паспорт

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии)

выписку из Единого реестра досудебных расследований или из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

документ, удостоверяющий родственные отношения (например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке)

документ, удостоверяющий факт пребывания на иждивении нетрудоспособных членов семьи (например, справка о регистрации места жительства)

справку об обучении по дневной форме в общеобразовательном учебном заведении системы общего среднего образования, профессионально-техническом, высшем учебном заведении (при наличии)

документы, подтверждающие страховой стаж без вести пропавшего (при наличии)

Добавим, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.