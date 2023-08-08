Пенсия по потере кормильца: как оформить выплаты для тех, чей родственник без вести пропал
В Украине пенсия по потере кормильца назначается не только в случае его смерти. В частности, также в случае предоставления ему статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Кто может получить пенсию
Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, в том числе детям до 18 лет (при обучении на стационаре или детям-сиротам - до 23 лет).
Обратиться за ее назначением можно через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Это предусмотрено ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Как подать заявление
Подать заявление на назначение пенсии можно:
- лично через сервисный центр Пенсионного фонда
- онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ
Важно, что к заявлению нужно добавить:
- паспорт
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии)
- выписку из Единого реестра досудебных расследований или из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
- документ, удостоверяющий родственные отношения (например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке)
- документ, удостоверяющий факт пребывания на иждивении нетрудоспособных членов семьи (например, справка о регистрации места жительства)
- справку об обучении по дневной форме в общеобразовательном учебном заведении системы общего среднего образования, профессионально-техническом, высшем учебном заведении (при наличии)
- документы, подтверждающие страховой стаж без вести пропавшего (при наличии)
Добавим, что пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Ранее мы сообщали, что в Украине пенсионеры смогут получить дополнительную денежную помощь от государства.
Также мы писали, что пенсионеры с оккупированных территорий смогут возобновить выплаты через видеосвязь.