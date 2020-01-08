Пенсіонерів у 2020 році чекає низка неприємних сюрпризів: про що йдеться

Пенсії в Україні у 2020 році будуть нараховуватися згідно з вимогами відразу двох пенсійних реформ. Крім того, в Комітеті ВР з питань соціальної політики анонсували нову реформу з черговим підвищенням пенсійного віку. Приємною новиною стане індексація і підвищення виплат, всі деталі - в матеріалі Styler.

Для бажаючих оформити пенсію в 2020 році зростуть вимоги щодо страхового стажу. Вони складуть для 60-річних українців вже 27 років. Ця реформа стартувала в 2018-му з підвищення необхідного стажу з 15 до 25 років. А до 2028 мінімумом стажу для виходу на пенсію у 60-річному віці стане 35 років.

Останній рік "пільгового періоду" для жінок. Підвищувати пенсійний вік для жінок стали ще в 2011 - кожен рік на півроку. У 2020 році жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року ще зможуть вийти на пенсію в 59,5 років. А ті, хто народився після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсію за віком тільки, коли їм виповниться 60 років, тобто в 2021 році.

Крім того, в Раді анонсували неминучість нового підвищення пенсійного віку. Його планують зробити дуже плавним - за рік підвищувати вік виходу на пенсію на один місяць. Реформа може стартувати у 2023 або 2025 році.

З березня 2020-го з працюючих українців будуть вираховувати "другу пенсію", яка стане початком переходу на накопичувальну систему. Кожен працюючий житель країни повинен в обов'язковому порядку поповнювати особовий рахунок, і навіть якщо це буде 0%, роботодавець буде перераховувати відсоток від зарплати. Все буде розраховуватися за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати".

Крім посилення вимог буде і ряд приємних змін - підвищення мінімалки і індексація, а також підвищення виплат пенсіонерам з великим стажем.

Мінімальна пенсія після підвищення 1 грудня 2019 на 74 грн (з 1564 до 1638 грн) зросте ще на таку ж суму 1 липня 2020-го, а 1 грудня - підвищиться на 57 грн до 1769.

У березні проведуть індексацію для одержувачів пенсійних виплат за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік", але конкретні цифри будуть опубліковані в кінці січня. Виходячи з цих розрахунків пенсії в середньому зростуть на 12%.

Підвищать виплати пенсіонерам з великим стажем. У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня з 4173 до 4723 грн будуть перераховані і держвиплати для непрацюючих пенсіонерів. Таке підвищення передбачено для категорії пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Внаслідок підвищення зарплати, розмір мінімальної пенсії для названої вище категорії одержувачів виплат складе 40% від зарплати (4723 грн без вирахування податків). Мінімальні виплати збільшаться на 220 грн до 1889,2 грн.