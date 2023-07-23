У пенсионеров могут забрать до 50% выплат: предупреждение Минюста

У пенсионеров в Украине могут забирать от 20 до 50% ежемесячных выплат в ряде случаев.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Речь идет о должниках, с которых могут взиматься до половины от суммы пенсионных выплат:
Во всех остальных случаях может быть отчислено не более 20% пенсии.
Пенсионер может потерять часть выплат, если не уведомит Пенсионный фонд о трудоустройстве или бизнесе (регистрация физического лица предпринимателя).
Если человек трудоустроился или открыл ФЛП в течение 10 дней, нужно сообщить об этом ПФУ.
Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Сделать это можно по ссылке здесь.
Если пенсионер этого не сделает, часть средств придется вернуть - добровольно или принудительно. ПФУ имеет право принять решение об отчислении 20% от будущих пенсионных выплат.
Раньше мы писали, как аферисты чаще обманывают пенсионеров, выманивая деньги и имущество.
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