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У пенсионеров могут забрать до 50% выплат: предупреждение Минюста

У кого из пенсионеров могут забрать часть выплат (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

У пенсионеров в Украине могут забирать от 20 до 50% ежемесячных выплат в ряде случаев.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

У кого заберут до 50% пенсии

Речь идет о должниках, с которых могут взиматься до половины от суммы пенсионных выплат:

  • на содержание членов семьи (алименты)
  • на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций
  • на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего
  • на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях

Во всех остальных случаях может быть отчислено не более 20% пенсии.

В каких еще случаях у пенсионера могут забирать пенсию

Пенсионер может потерять часть выплат, если не уведомит Пенсионный фонд о трудоустройстве или бизнесе (регистрация физического лица предпринимателя).

Если человек трудоустроился или открыл ФЛП в течение 10 дней, нужно сообщить об этом ПФУ.

Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Сделать это можно по ссылке здесь.

Если пенсионер этого не сделает, часть средств придется вернуть - добровольно или принудительно. ПФУ имеет право принять решение об отчислении 20% от будущих пенсионных выплат.

Раньше мы писали, как аферисты чаще обманывают пенсионеров, выманивая деньги и имущество.

Также читайте, что в ПФУ напомнили еще о одной доплате пенсионерам и кто ее может получать.

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