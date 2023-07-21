Как аферисты чаще всего обманывают пенсионеров, выманивая деньги и имущество

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, пользующихся беспомощностью, наивностью и доверчивостью пожилых людей. Некоторые схемы очень популярны, поэтому стоит знать, как от них уберечься.

Об этом читайте дальше в материале Styler.

Соцработники и благотворители

Любители легкой наживы ходят по квартирам и частным домам под видом соцработников и представителей благотворительных фондов.

Они знают психологические приемы, харизматичны, имеют хорошо подвешенный язык. Мошенники быстро входят в доверие к людям в возрасте и обманывают их.

Обмен денег, поверка счетчиков, работники ПФУ

Часто злоумышленники попадают в дом под предлогом обмена денег, назначения несуществующей надбавки к пенсии, предоставления материальной помощи.

Распространенной легендой является необходимость провести поверку счетчиков или потребность подписать какие-то пенсионные документы (а в подъезде или на улице делать это неудобно).

Как правило, такие аферисты действуют в паре по заранее отработанной схеме: один отвлекает хозяина, пока другой обыскивает дом и забирает ценные вещи и деньги.

С вашего счета пытаются списать деньги

Сегодня большинство пенсионеров получают выплаты на банковские карты. А в дополнение к пенсионной карте часто получают кредитки с определенным лимитом. Пожилые люди нередко хранят и накапливают эти деньги. Именно они являются лакомым куском для телефонных мошенников.

Если вам звонят якобы представители банка и просят предоставить полный номер карты, срок действия и CVV-код - это мошенники. Настоящий сотрудник банка может запросить только 4 последние цифры карты, ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, кодовое слово. И все.

Кроме того, сотрудник банка не будет вам угрожать или запугивать вас, общаться грубо, кричать или обращаться фамильярно.

Правоохранители призывают пенсионеров быть осмотрительными, не пускать домой неизвестных, не передавать незнакомцам деньги и документы, и даже не разговаривать с телефонными мошенниками.