В ПФУ напомнили об еще одной доплате пенсионерам: кто может получать больше

Пенсионеры в Украине могут получать ежемесячные доплаты. Правда, для этого нужно выполнить определенное требование.

Кому гарантированы доплаты

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).

Таким образом, если размер пенсии, просчитанный по "формуле" с учетом приобретенного стажа и заработка выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это 2093 грн), то доплата исчисляется исходя из величины прожиточного минимума.

Конечно, если вы переработали минимальный стаж на год-два, это сильно не повлияет на размер пенсии, а вот через пять лет вам будут ежемесячно прибавлять уже по 100 грн.

Важно отметить, что пенсионерам, работающим при росте прожиточного минимума, доплата за сверхурочный стаж перечисляется после увольнения с работы.

Как менялись пенсии в 2023 году

В марте произошла всеобщая индексация, которая касается большей части пенсионеров (в общей сложности 10,5 млн человек). Выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен.

С 1 апреля в автоматическом режиме пересчитали пенсии продолжающим работать пенсионерам Такая индексация проходит раз в два года для этой категории.

В июле 2023 года будет проведена индексация на 19,7% для пенсионеров, ушедших на отдых по спецзаконам. Речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.