У пенсіонерів можуть забрати до 50% виплат: попередження Мін'юсту

У пенсіонерів в Україні можуть забирати від 20 до 50% виплат щомісяця в ряді випадків.
Про це попередили в Міністерстві юстиції України.
Мова йде про боржників, з яких можуть стягувати до половини від суми пенсійних виплат:
У всіх інших випадках може бути відраховано не більш як 20 % пенсії.
Пенсіонер може втратити частину виплат, якщо не повідомить Пенсійний фонд про працевлаштування або бізнес (реєстрація фізичної особи підприємця).
Якщо людина працевлаштувалася або відкрила ФОП протягом 10 днів, потрібно повідомити про це ПФУ.
Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Зробити це можна за посиланням тут.
Якщо пенсіонер цього не зробить, частину коштів доведеться повернути - добровільно або примусово. ПФУ має право прийняти рішення про відрахування 20% із майбутніх пенсійних виплат.
Раніше ми писали, як аферисти найчастіше дурять пенсіонерів, виманюючи гроші та майно.
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