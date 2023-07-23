У пенсіонерів можуть забрати до 50% виплат: попередження Мін'юсту

У кого заберуть до 50% пенсії

Мова йде про боржників, з яких можуть стягувати до половини від суми пенсійних виплат:

на утримання членів сім’ї (аліменти)

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій

на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого

на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках

У всіх інших випадках може бути відраховано не більш як 20 % пенсії.

В яких ще випадках у пенсіонера можуть забирати пенсію

Пенсіонер може втратити частину виплат, якщо не повідомить Пенсійний фонд про працевлаштування або бізнес (реєстрація фізичної особи підприємця).

Якщо людина працевлаштувалася або відкрила ФОП протягом 10 днів, потрібно повідомити про це ПФУ.

Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Зробити це можна за посиланням тут.

Якщо пенсіонер цього не зробить, частину коштів доведеться повернути - добровільно або примусово. ПФУ має право прийняти рішення про відрахування 20% із майбутніх пенсійних виплат.