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"Друга пенсія" в Україні: названа дата запуску програми

STYLERЖиття    03.01.2020 - 14:17
"Друга пенсія" в Україні: названа дата запуску програми
Друга пенсія в Україні (фото: Уніан)

Українці зможуть отримувати "другу пенсію"

Запуск програми виплат так званої "другої пенсії" може відбутися вже в березні 2020 року. Про це розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Третьякової, ініціатором даної програми виступив сам президент України Володимир Зеленський. Суть програми полягає в тому, що кожен житель країни, який працює, має поповнювати особовий рахунок. При цьому накопичення до пенсії буде обов'язковою умовою.

Але кожен сам вирішує, скільки йому відкладати. Це може бути і 0%, при цьому роботодавець теж буде вносити гроші на цей рахунок. Все буде розраховуватися за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати".

Експерт також розповіла, що, на її думку, в Україні необхідно дуже плавно підвищувати пенсійний вік хоча б на 1 місяць кожен рік. Вона пропонує почати це робити з 2023 або 2025 року.

Якщо цього не зробити, то більш молоде покоління зіткнеться з тим, що у них ситуація з пенсіями буде ще гірше, ніж вона спостерігається зараз у їх батьків

Нагадаємо, що названі категорії пенсіонерів, яким у 2020 році не дадуть виплати. Так, жителі ОРДЛО поки не будуть отримувати виплати. Вони знову зможуть отримувати пенсії після деокупації Донбасу.

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