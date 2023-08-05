Пенсионерам нужно пройти обязательную идентификацию личности. Кому именно и как

Некоторые категории пенсионеров должны пройти физическую идентификацию личности для того, чтобы и дальше получать выплаты.

Кому и как это сделать - в материале Styler дальше.

Процедура идентификации - зачем она нужна

В Минреинтеграции напомнили, что данная процедура предусмотрена для граждан Украины пенсионного возраста, находящихся за рубежом

Выплата пенсии им будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках.

Пройти проверку пенсионеры смогут двумя способами.

Инструкция

Способ №1

Можно воспользоваться сервисом "Дія.Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Сделать это можно по ссылке здесь.

Способ №2

Пройти консульское подтверждение. Пенсионеры могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания.

При такой проверке консульское должностное лицо засвидетельствует их нынешнее место жительства за границей.

Важно!

Если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, то перед выездом он может получить назначенную в Украине пенсию за шесть месяцев вперед со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Для этого необходимо написать соответствующее заявление в управлении Пенсионного фонда.

Если вы достигли пенсионного возраста, то находясь за границей также можете оформить пенсию. Это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Ссылка здесь.

Для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными в Украине.