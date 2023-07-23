У пенсионеров могут забрать до 50% выплат: предупреждение Минюста
У пенсионеров в Украине могут забирать от 20 до 50% ежемесячных выплат в ряде случаев.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
У кого заберут до 50% пенсии
Речь идет о должниках, с которых могут взиматься до половины от суммы пенсионных выплат:
- на содержание членов семьи (алименты)
- на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций
- на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего
- на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях
Во всех остальных случаях может быть отчислено не более 20% пенсии.
В каких еще случаях у пенсионера могут забирать пенсию
Пенсионер может потерять часть выплат, если не уведомит Пенсионный фонд о трудоустройстве или бизнесе (регистрация физического лица предпринимателя).
Если человек трудоустроился или открыл ФЛП в течение 10 дней, нужно сообщить об этом ПФУ.
Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Сделать это можно по ссылке здесь.
Если пенсионер этого не сделает, часть средств придется вернуть - добровольно или принудительно. ПФУ имеет право принять решение об отчислении 20% от будущих пенсионных выплат.
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