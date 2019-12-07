Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз: хто не буде отримувати виплати

В Україні буде переглянутий вік виходу на пенсію
Для виходу на пенсію в Україні з 2020-го року українцям потрібно буде мати від 27 років стажу, якщо вони хочуть вийти на заслужений відпочинок з 60 років. Іншим доведеться працювати до 63 і 65 років. Уряд опублікував детальні вимоги до майбутніх пенсіонерів. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики.
Як повідомляється, до 2028-го року в Україні тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років. Підвищення вимог щодо стажу вже відбувається.
Також в Мінсоцполітики заявили, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Це означає, що кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.
Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:
Хто вийде на пенсію у 63 роки:
Хто вийде на пенсію в 65 років:
Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)
Варто нагадати, що пенсії в Україні з грудня почнуть нараховувати за новими стандартами, однак зміни не торкнуться всіх категорій пенсіонерів. В першу чергу перерахунок торкнеться тих, у кого виплати прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Збільшаться мінімальні й максимальні розміри пенсій, надбавки за великий стаж для непрацюючих пенсіонерів, з'являться нові доплати та підвищення, зокрема для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, членів сімей загиблих військовослужбовців.