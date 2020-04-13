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Рада передбачила додаткові 10 млрд гривень на пенсії у бюджеті-2020

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 14:57
Рада передбачила додаткові 10 млрд гривень на пенсії у бюджеті-2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти виділять Міністерству соціальної політики

У змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України передбачила додаткові 10 мільярдів гривень на виплати пенсій та надбавок, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, витрати на формування Фонду боротьби з коронавірусом були скорочені майже на 32,4 млрд гривень - з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень. Із заощаджених коштів Міністерству соціальної політики виділять 10 млрд гривень на виплату пенсій та надбавок до пенсій, а також 0,6 млрд гривень на допомогу.

Законом також передбачено, що у випадку пропуску строку повторного огляду особою з інвалідністю, що отримує пенсію, призначену відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначеного карантину.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики запевняли, що пенсіонери отримають надбавку до пенсії відразу після прийняття змін до державного бюджету. Йдеться про 1000 гривень, яку держава обіцяла виплатити пенсіонерам, у яких пенсії нижче 5000 гривень.

Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

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