Пенсіонер у Канаді зірвав джекпот у лотереї: частину грошей він віддасть українцям
У Канаді пенсіонер виграв у лотерею і зірвав джекпот. Сума склала 70 мільйонів доларів. Цікаво, що чоловік частину грошей захотів віддати на відновлення України після війни.
Канадець виграв величезні гроші 10 червня, пише CTV.
Що відомо про переможця
Пенсіонер живе в місті Монреаль (провінція Квебек). Його звуть Марсель Люссьє.
Він був співробітником компанії Hydro-Quebec, але в 2002 році вийшов на пенсію.
Люссьє розповів, що намагався перевірити виграшну комбінацію на сайті лотереї, однак у нього це не вийшло через технічні складнощі. Про своє щастя він дізнався наступного дня.
"Це був звичайний день, коли я дізнався про виграш - я був спокійний", - зізнався він.
На що канадець витратить гроші
Марсель хоче частину отриманих грошей відправити на допомогу Україні з відновленням після війни, а також профінансувати проекти допомоги людям з аутизмом. Яка це буде сума - він поки не уточнив.
Також канадець мріє відправитися з дружиною в круїз, оскільки йому доводилося кілька разів відкладати поїздку через епідемію коронавірусу.
Як ми раніше писали, учні однієї з київських шкіл відмовилися від проведення випускного, а зібрані гроші пожертвували до Фонду "Повернися живим".
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