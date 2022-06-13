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Пенсионер в Канаде сорвал джекпот в лотерее: часть денег он отдаст украинцам

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Канада, Понедельник 13 июня 2022 08:52
Пенсионер в Канаде сорвал джекпот в лотерее: часть денег он отдаст украинцам В Канаде пенсионер решил помочь Украине своим выигрышем в лотерею (Скриншот montreal.ctvnews.ca)
Автор: Людмила Жукова

В Канаде пенсионер выиграл в лотерею и сорвал джекпот. Сумма составила 70 миллионов долларов. Интересно, что мужчина часть денег захотел отдать на восстановление Украины после войны.

Канадец выиграл огромные деньги 10 июня, пишет CTV.

Что известно о победителе

Пенсионер живет в городе Монреаль (провинция Квебек). Его зовут Марсель Люссье.

Он являлся сотрудником компании Hydro-Quebec, но в 2002 году вышел на пенсию.

Люссье рассказал, что пытался проверить выигрышную комбинацию на сайте лотереи, однако у него это не получилось из-за технических сложностей. О своем счастье он узнал на следующий день.

"Это был обычный день, когда я узнал о выигрыше - я был спокоен", - признался он.

На что канадец потратит деньги

Марсель хочет часть полученных денег отправить на помощь Украине с восстановлением после войны, а также профинансировать проекты помощи людям с аутизмом. Какая это будет сумма - он пока не уточнил.

Также канадец мечтает отправиться с женой в круиз, поскольку ему приходилось несколько раз откладывать поездку из-за эпидемии коронавируса.

Как мы ранее писали, ученики одной из киевских школ отказались от проведения выпускного, а собранные деньги пожертвовали в фонд "Повернись живим".

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