В Україні змінились умови виходу на пенсію: що потрібно знати

В Україні навесні 2022 року в Україні змінили порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи.

Про це повідомили на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook .

Для того, щоб до страхового стажу неповного місяця був зарахований як повний, необхідно внести до раніше сплачених страхових внесків доплату.

Зазначається, що сума вираховуватиметься, зважаючи на мінімальну заробітну плату на дату здійснення доплати.

Як порахувати суму доплати

30 квітня змінено порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи.

У ПФУ навели приклад розрахунку суми доплати: "особа звернулась до органу Пенсійного фонду України з заявою про здійснення доплати до мінімального страхового внеску у травні 2022 року, за неповні місяці роботи у січні 2010 року та у січні 2016 року".

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування:

за січень 2010 року при мінімальній заробітній платі 869,00 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 700,00 грн, з якої сплачено страхові внески у сумі 246,40 грн (700,00 * 33,2% + 700,00 * 2%);

за січень 2016 року при мінімальній заробітній платі 1378,00 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 1200,00 грн, з якої сплачено єдиний внесок у сумі 264,00 грн (1200,00 *22%).

Також мінімальна заробітна плата у травні 2022 року (на дату здійснення доплати) становить 6500,00 грн, мінімальний страховий внесок - 1430,00 грн (6500,00 * 22%).

Окрім того, з урахуванням змін сума доплати за січень 2010 року становить 1183,60 грн (1430,00 - 246,40), за січень 2016 року - 1166,00 грн (1430,00 - 264,00).