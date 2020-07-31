У Мінсоцполітики розкрили, як і коли в Україні зростуть пенсії

Пенсії в Україні підвищать у 2020 році (колаж РБК-Україна)

У Мінсоцполітики України анонсували наступне підвищення пенсій

Розмір середньої пенсії в Україні з початку 2020-го зріс майже на 400 грн і склав 3400 грн, а для громадян старше 80 років - 4100 грн. У Мінсоцполітики розповіли про комплексну програму уряду підвищення пенсій і анонсували збільшення виплат до кінця цього року.

У міністерстві пояснили, що зусилля були спрямовані в першу чергу на незаможних, і вдалося для більш як 2 мільйони громадян підвищити пенсії за поріг 2000 грн. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає "Вголос".

"Ми розуміємо, що цього недостатньо, але це перші кроки", - запевнила чиновник.

Вона розповіла, що 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому розмірі 500 грн; 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5000 грн, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн; для 8,4 млн у травні були проіндексовані пенсії.

"Що буде ще в цьому році? Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то зросте і мінімальна гарантія для осіб 65 років і старше, якщо у жінки є стаж 30 років, а у чоловіка - 35 років. Мінімальна пенсійна виплата у цих людей становитиме 2 тисячі гривень", - обіцяє Лазебна.

Друге підвищення намічається на грудень 2020 року, і пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Тоді мінімальна пенсія складе 1769 гривень. Надбавки, підвищення за понаднормовий стаж - все, що прив'язано до прожиткового мінімуму, все також буде перераховано", - розповіла міністр.

Нагадаємо, що деяким категоріям пенсіонерів в Україні призначили щомісячні доплати.

Раніше ми писали про те, що у Мінсоцполітики здивували відповіддю, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні.