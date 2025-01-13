Педиатр рассказала, что ребенок должен уметь делать в 1 месяц

Первый месяц жизни - это период адаптации всех систем к автономному существованию. Следовательно, необходимо предоставить ребенку оптимально удобные условия для успешной адаптации. Также стоит знать, что ребенок должен уметь делать в этом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что ребенок должен уметь в 1 месяц

По словам врача, к концу первого месяца малыш станет гораздо более внимательным и чувствительным, чем было при рождении. Постепенно ребенок начнет двигать своим телом более плавно и с большей координацией, особенно подтягивая руку ко рту.

"Вы поймете, что он слушает, когда вы говорите, наблюдает за вами, когда вы его держите, и время от времени двигает собственным телом, чтобы ответить вам или привлечь ваше внимание", - добавила эксперт.

Навыки движения:

делает резкие, дрожащие толчки руками

размещает руки в радиусе глаз и рта

двигает головой из стороны в сторону, лежа на животе

голова запрокидывается назад, если нет поддержки

держит руки в сжатых кулаках

выраженные рефлекторные движения

мимика - сжимает губы, поднимает брови, расширяя или прищуривая глаза и нахмурив брови

Навыки зрения и слуха:

фокусируется на расстоянии от 20,3 до 30,4 см

глаза двигаются активно и иногда сходятся зрачки

предпочитает черно-белые или контрастные рисунки

предпочитает человеческое лицо всем другим изображениям

слух полностью зрелый

распознает некоторые звуки, пугается громких

может реагировать на знакомые звуки и голоса

Обоняние и прикосновения

отдает предпочтение сладким запахам

избегает горьких или кислых запахов

узнает запах грудного молока собственной матери

отдает предпочтение мягким тактильно вещам

не любит грубого или резкого обращения

Сколько должен спать

Педиатр отметила, что в возрасте 1 месяца ребенок будет спать от 14 до 17 часов в сутки. Для многих младенцев это получается до 15,5 часов, с 8 до 9 часов ночного сна и 7 часов дневного сна.

Однако 1-месячные дети обычно не спят много часов подряд. Нормальным является нерегулярный режим сна младенцев от рождения до 3 месяцев.

Ежедневно ребенок обрабатывает огромный поток информации от всех органов чувств - поэтому очень важно обеспечивать ему необходимые ощущения.

Также не стоит бояться, что слишком много носите ребенка на руках, ведь ребенку это очень нужно - тактильные ощущения, движение в пространстве, тепло. Все это влияет на развитие и ощущение безопасности.

Позже, когда ребенок сможет сидеть и ползать, то пребывание на руках у взрослых будет становиться все менее актуальным.